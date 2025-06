Oud-coalitiepartij en huidig oppositiepartij PVV van een kabinet dat niet meer bestaat wil de oorspronkelijke asielwetten van oud-asielminister Faber er alsnog doorheen krijgen, maar dan nóg strenger. Tegelijk wil Eerste Kamer-sleutelspeler CDA juist een meer gematigde aanpak. En daarmee was afgelopen nacht de slotsom van een debat van 15 uur dat zowel de PVV als het CDA zeer wel mogelijk tegen het wetsvoorstel stemmen, en de hele boel dus op slot blijft. En dat straalt weer erg ongunstig af op rechtse partijen die tijdens aanstaande verkiezingen toch iets te tonen willen hebben.

CDA-leider Bontebal, die sowieso een paar maanden uitstel wil, vreest voor uitvoeringsproblemen bij de IND en wil dat de wetten tegelijk in gaan met het Europees migratiepact: "Ik ga niet tekenen bij het kruisje. Ik moet zeker weten dat iets over twee, drie of vier jaar ook nog werkt." Hij licht verder toe: "Eigenlijk betekent het dat diezelfde beslismedewerker zowel op 1 januari als op 12 juni aan nieuwe baan begint. Iedereen die enig gevoel heeft voor uitvoering snapt dat dit gekkenwerk is. Het CDA gaat dat de IND niet aandoen."

PVV-kamerlid Vondeling reageert daarop met: "Voor ons weegt het zwaar dat de instroom omlaag gaat en niet wat de directeur van de IND vindt." Ook wil de PVV een onmiddellijke intrekking van de spreidingswet en het strafbaar stellen van illegaliteit, maar dat zit er volgens asielministers Mona Keijzer en Van Weel ook niet in. De kamer stemt volgende week dinsdag en donderdag over de wetsvoorstellen.