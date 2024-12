Alexander Pechtold doopte zijn fractie tijdens de eerste Algemene Beschouwingen van Rutte II op woensdag 24 september 2013 ‘His majesty's most loyal opposition’. Dat startschot voor jarenlange constructieve oppositie van D66, was een van de redenen waarom dit VVD/PvdA-kabinet tot nu toe als enige deze eeuw de eindstreep haalde. Na de jaren Balkenende stond D66 er beroerd voor. Door verschillende akkoorden aan te jagen in ruil voor steun in de Eerste Kamer, gaf Pechtold zijn club weer kleur op de wangen. En de rest is geschiedenis: D66 deed er weer toe en werd het fundament van de resterende kabinetten Rutte.

De geest van Pechtold waart kortom rond sinds opvolger Rob Jetten vorig weekeinde op zijn congres aankondigde samen met CDA en JA21 te willen onderhandelen over minder bezuinigingen op de onderwijsbegroting in ruil voor de steun in de senaat. Ook ChristenUnie en SGP schoven aan bij het overleg op de burelen van Geert Wilders’ PVV (de christelijke partijen hebben sowieso de smaak te pakken: eerder deze maand vormden ze al een bondje rond het belastingplan en de btw-verhoging op sport, cultuur en media). Het is voorwaar een monsterverbond: de coalitie heeft in de senaat 8 zetels extra nodig, deze onheilige alliantie onder leiding van D66 is goed voor 19 zetels.

Dit enthousiasme van de oppositie is een gevolg van Pieters Prutsers: zowel de wegens een Greettweet opgestapte fiscaalstas Folkert Idsinga als Onderwijsminister Eppo Bruins hebben in de aanloop van hun plannen en begrotingen niet geïnvesteerd in contacten met de oppositie, wil het verhaal. Buitengewoon onverstandig gezien dat tekort aan zetels in de chambre de réflexion en tekenend voor de permanente puinhoop bij NSC. Ter illustratie: het leek de nog maar pas teruggekeerde Pieter Omtzigt dinsdag een goed plan om ruzie te zoeken met zijn eigen partners PVV, VVD en BBB.

Komende week wordt duidelijk of de onderhandelingen een onderwijspact zullen baren. Bij succes is dat wellicht de opmaat naar meer; niet een totaalpakket zoals Dick Schoof - waar bemoeit die man zich eigenlijk mee? [ironieteken] - vrijdag lichtzinnig suggereerde maar op deelonderwerpen. Want er zijn nog genoeg heikele dossiers zoals ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp die ongetwijfeld een oppositioneel steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dat is niet waden door het moeras zoals sommigen stellen maar klassiek polderen onder buitengewone omstandigheden. Een nieuwe scène in het toneelstuk Hoop, lef en trots, met in de hoofdrollen Jetten als Pechtold 2.0 en Wilders als Constructieve Geert.