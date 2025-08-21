Judge Frank Caprio gestopt met viraal gaan
Vast geen D66-rechter!
BREAKING: Beloved Providence Judge Frank Caprio, known for his empathy for defendants, dead at 88 after battle with cancer— Breaking911 (@Breaking911) August 20, 2025
R.I.P., sir. 🫡 pic.twitter.com/yDeshLIJSa
Een welgemeend 'ach' voor de overleden Amerikaanse rechter Frank Caprio (wie? Die Caprio!). Hij ging als rechtsprekende oude wijze rechter viraal vanwege zijn medemenselijkheid, hoffelijkheid, compassie, zijn heerlijke Italiaans-Amerikaanse (New Yorkse) accent en vanwege het feit dat hij oudjes die
iemand hadden doodgereden te hard of door rood hadden gereden er nog weleens met een waarschuwinkje van af liet komen. Dat was allemaal te zien in de reality rechtbankshow Caught in Providence. Een man naar ons hart die erg vaak over zijn eigen hart streek en eigenlijk niet te betrappen was op rare capriolen, louter op liefdadigheid (bewijsstukken hieronder). Of ie echt een rechter was (was-ie wel) boeit ons niet eens en of ie nou echt zo goed was (geen idee, vast niet) boeit ons ook geen moer. Hij ontroerde en bezorgde mensen nog eens een glimlach in de rechtszaal en thuis voor de buis - dat was genoeg. Na 88 jaar is zijn case hier op aarde nu closed. Ciao Judge.
Bewijs van zijn daden
Zijn laatste boodschap
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
RTL Nieuws-reportage redt kinderen van brandende speeltuinenhel des doods
Belangrijke zomerrepo is belangrijk
HELD die Damsteker overmeesterde is vermoedelijk Britse toerist
Ja dan ben je een speciale hoor
RAF-piloot John "Paddy" Hemingway - absolute held - overleden (105)
Hemingway, alleen die naam al!
Reniël overmeesterde messteker in Rotterdam en is een TOTALE HELD
Nationaal applausmoment voor Reniël
Held in PIEMELPAK grijpt in bij kopschoppers
Multi sunt vocati, pauci vero electi
Hee kijk een geyle D66-rechter
Euhhh ja doe maar een portie straf
Heldendaad! Glorieuze leider Kim Jong-un trapte persoonlijk corona het land uit
Zelfs virussen zijn bang voor hem
Taxiheld versus domme hakbar: 1-0
Heerlijke held redt de dag
Darrell Meekcom is een absolute koning
En wat staat er op uw bucket list?
Marco Kroon doe nou efkes NIET jonguh
Vecht wildplasboete aan