Een welgemeend 'ach' voor de overleden Amerikaanse rechter Frank Caprio (wie? Die Caprio!). Hij ging als rechtsprekende oude wijze rechter viraal vanwege zijn medemenselijkheid, hoffelijkheid, compassie, zijn heerlijke Italiaans-Amerikaanse (New Yorkse) accent en vanwege het feit dat hij oudjes die iemand hadden doodgereden te hard of door rood hadden gereden er nog weleens met een waarschuwinkje van af liet komen. Dat was allemaal te zien in de reality rechtbankshow Caught in Providence. Een man naar ons hart die erg vaak over zijn eigen hart streek en eigenlijk niet te betrappen was op rare capriolen, louter op liefdadigheid (bewijsstukken hieronder). Of ie echt een rechter was (was-ie wel) boeit ons niet eens en of ie nou echt zo goed was (geen idee, vast niet) boeit ons ook geen moer. Hij ontroerde en bezorgde mensen nog eens een glimlach in de rechtszaal en thuis voor de buis - dat was genoeg. Na 88 jaar is zijn case hier op aarde nu closed. Ciao Judge.