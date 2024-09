Gisteren stak een allahoe akbar schreeuwende steker twee mensen neer in Rotterdam. De schade had nog groter kunnen zijn als hij niet was overmeesterd door TOTALE HELD Reniël. Reniël schreeuwde om de aandacht af te leiden, sloeg de dader in zijn gezicht en pakte hem twee grote vleesmessen af, waarna hij gearresteerd kon worden. Dat hadden wij nooit gedurfd, maar wij zijn dan ook geen TOTALE HELD zoals Reniël. Reniël is normaal kickboksleraar, maar gisteravond heeft hij heel Nederland een lesje gegeven in hoe je een TOTALE HELD moet zijn in een noodsituatie. Reniël Renato David Litecia, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

