Vraag: Je auto belandt binnen de bebouwde kom op zijn zij. Vervolgens stap je uit en raak je in conflict met een andere weggebruiker. Je steekt hem neer en gaat te voet verder. Mag dit?

Een stukje road rage van geweldige proporties in Rotterdam Hoogvliet. In de vroege uurtjes kreeg de politie een melding van een verkeersongeval, middenin de woonwijk. Bij aankomst troffen ze een auto aan die op zijn kant was beland, terwijl er 4 kinderen in zaten. De bestuurder had vermoedelijk 'de macht over het stuur verloren', meldt de politie. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was is heeft de bestuurder zichzelf daarna uit de auto gewurmd, om vervolgens ruzie te krijgen met een andere man en hem NEER TE STEKEN. De bestuurder sloeg hierna op de vlucht en verdween, met een vergeefse zoekactie inclusief helikopters en speurhonden tot gevolg. De kinderen, waarvan onzeker is of het de kinderen zijn van de gevluchte wegpiraat, werden door een omstander uit de auto gehaald. Die omstander, een vrouw, raakte bij het bevrijden van de kinderen eveneens gewond. De politie is een onderzoek gestart.