Heeft u nou altijd al willen wonen in de voormalige woning van een Oranje-international die nooit echt een wereldster is geweest maar zich toch altijd zo heeft gedragen en er toch heel vaak bij was en ook wel belangrijk maar ja niet echt dat je zegt wauw die Oranje-international speelt kom we gaan naar het stadion want dat wordt spectaculair? Dan heeft u nu de UNIEKE KANS om dit penthouse in de Montevideo-toren in Rotterdam te kopen. Die was namelijk van Memphis Depay, die rare snuiter van die iconische haarband. Die heeft natuurlijk zelf de woning niet meer nodig, want hij beleeft tegenwoordig een heldenavontuur in Brazilië en spendeert de rest van zijn tijd aan dronken rondjes rijden in Monaco. Wat valt er op aan het sjieke flatje van Depay? Er staat een VLEUGEL, misschien wel gebruikt voor het componeren van die geweldige hiphopdeuntjes van hem. Verder vooral een schitterend uitzicht over Rotterdam, en dat voor maar 4.950.000 euro. KOOPJE!