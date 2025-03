Het elfjarige ventje dat zwaargewond raakte door een schietincident in Rotterdam is overleden. Na het incident werden zes kinderen opgepakt, van wie er twee nog vast zitten: Rotterdammers van vijftien en zestien jaar oud. Volgens de politie gaat het om een ongeluk en is de jongen dus niet het slachtoffer geworden van geweld tussen rivaliserende jeugdgroepen. "Wij wensen zijn familie enorm veel sterkte toe met dit verlies." Wij ook.