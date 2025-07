Laat uw shanks en gannoes thuis, schenk uzelf een lekkere caipirinha in, trek uw mooiste reedtveter aan en zak, zak, zak maar lekker door. Het is carnaval, maar dan in de zomer, het ROTTERDAMSE ZOMERCARNAVAL. Het feest leeft voort ondanks die gruwelijke en tevens racistische aanval van 2 jaar geleden, toen er plots een verbod op VULGAIR DANSEN werd aangekondigd. Dat terwijl het dansen nog wel het meest brave aan het hele evenement is, in tegenstelling tot de knok- en schietpartijen waarmee het feest de afgelopen jaren ook samenging. Laten we dit jaar hopen op weinig geweld en veel vulgair bilgeschud. LIVESTREAM HIERR.