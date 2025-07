U overweegt na die totale mediastilte over de moordpartijen op de Druzen zelf ook Druus te worden? Nou, vergeet het maar. Druus word je uitsluitend en alleen bij geboorte. En daarmee zijn de Druzen nog minder inclusief dan Het Oude Volk, bij wie het uiterst moeilijk, maar niet onmogelijk is om je ertoe te bekeren.

Ondertussen droomt de benoemde onpartijdige burgermoeder van Amsterdam, Femke Halsema, van een wereld waarin de meeste Nederlanders sympathieker staan tegenover Hamas, dan tegenover de enige democratie in het Midden Oosten en baken van licht in de duisternis: Israël. Het is maar net wat je hoop noemt.