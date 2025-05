Het gaat helemaal mis met de Druzen in Syrië. Ze worden op grote schaal vernederd, gemarteld en vermoord. Dat laat het rechtlijnige Nederlandse volk niet gebeuren! In Amsterdam en Nijmegen zijn docenten van respectievelijk de UvA en het Radboud in actie gekomen om aandacht te vragen voor het lot van de Druzen. In Amsterdam liep een grote protestmars met spandoeken, vuurwerk en Druzische vlaggen (foto boven) flink uit de hand. Het Maagdenhuis werd bezet door demonstranten, er werd voor tonnen schade aangericht en de ME moest ingrijpen. Ondertussen worden er allerlei hartverwarmende acties georganiseerd: concerten voor de Druzen, sponsorlopen, rommelmarkten, stille tochten, sit-ins op stations. Een Volkskrant-columniste heeft nu al zestig larmoyante columns geschreven over het geweld. Dappere artiesten Sophie Straat en Eefje de Visser zijn eveneens goed te horen over het uitroeien van de Druzen: zij zitten vanavond weer aan tafel bij Bar Slecht omdat ze een of ander plaatje uitbrengen. Wat fijn dat er zulke artiesten zijn! En op Instagram wemelt het van de natuurwijnmeiden uit Amsterdam-Noord: zij plaatsen om de haverklap hartverscheurende filmpjes van Druzische mannen bij wie de snor wordt afgeschoren, alvorens ze geëxecuteerd worden. Het is mooi, prachtig en dapper dat iedereen dit doet, want wegkijken is natuurlijk geen optie.