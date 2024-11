Wat is het toch met wereldleiders dat ze allemaal met trillende handjes eindigen in een bunker onder Berlijn? Okay, niet dat laatste, maar waarom hebben al die ouwe dwazen vroeg laat 'parkinson'? Als het eenmaal raketten regent, is het een eigenaardig idee dat degene die het laat regenen een doorgesnoven bejaarde is, zonder vrienden.

Ondertussen vragen de kinderen van Donbas zich af waarom zij geen genocide zijn.