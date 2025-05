Zojuist bekendgemaakt: De Israëlische defensieminister treedt af, Netanyahu onderweg naar Den Haag om zich aan te geven. De Israëliërs leggen zich neer. Honderden Joden gooien zichzelf vrijwillig in zee. Apeldoorn. Bij de Knesset wordt de Palestijnse vlag gehesen, samen met nog een vlag. Die van Apeldoorn. Ja, Apeldoorn. Waar ze heulen met apen, maar niet met de GENOCIDEPLEGERS VAN ISRAHELL. De gemeente Apeldoorn voegt zich namelijk bij het VERZET aangevoerd door Femke Halsema, die eerder deze week met een omweg (verwijzend naar een interview vol mitsen en maren waarin Martijn Eickhoff van het NIOD de term 'genocidaal geweld' gebruikte) betoogde dat Israël genocide pleegt op de Gazanen en dat Nederland dat maar eens moet tegenhouden. Ook volgens Apeldoorn is het tijd voor een SIGNAAL. "Hoewel het buitenlands beleid in de eerste plaats een taak is van de Rijksoverheid, raakt de situatie in Gaza ook onze inwoners", aldus burgemeester Ton Heerts (PvdA). Overigens ook de stad waar een paar maanden geleden nog stickers met 'Apeldoorn Joden Vrij' door de binnenstad werden verspreid en twee voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog moesten worden afgelast wegens het groeiende antisemitisme. In plaats van die voorstellingen werd op de betreffende datum 'een concert over groepsdruk en het menselijk brein' opgevoerd. Groepsdruk, hmm... Zou dat misschien aanleiding kunnen zijn voor een gemeente om zich bij zo'n rijtje deugers (Amsterdam, Den Haag, Groningen, Tilburg, Arnhem, Amersfoort, Leiden en Utrecht) te willen voegen? Of is het meer in de hoop dat er voortaan wat minder zooi gesloopt wordt bij de Palliedemo's? We zullen het nooit weten. Maar: lekker bezig, Apeldoorn. DAPPER.