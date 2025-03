We hebben de afgelopen maand weer tweehonderd artikelen in het Algemeen Dagblad moeten lezen over de interculturaliteit en inclusiviteit van de ramadan, maar in de Amsterdamse binnenstad waren de sterreporters even afwezig om zintuiglijk vast te leggen hoe verbindend een iftar nou precies is. Gelukkig / helaas hebben we de beelden nog! Ten eerste een VLAGVERBRANDING, werkelijk de allerlaagste en allerdomste achterlijke uiting van afkeuring. Een vlagverbranding is zelfs een symbool van intellectuele en morele onderdanigheid, een absolute overgave. En dat op het Spui en op de Dam, tijdens een of andere haatmars georganiseerd door 7 oktober-bejubelaars. We zien een gemaskerd tjappie in scherfvest en we horen leuzen als 'dood aan Israël', 'Wij zijn de mannen van Mohammed Deif', gecombineerd met het voorlezen van antisemitische crack uit de Koran. Dit is 2025, dít is het Nederland van het Algemeen Dagblad.