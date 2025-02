De ramadan staat voor de deur! Hoe we dat weten? Omdat er iedere dag weer een miljoen pijpartikelen over de ramadan in het Allahgemeen Dagblad staan. Niet dat het AD op de koffietafel van de moskee ligt, maar toch. Moslims besteden steeds meer tijdens ramadan! Ramadan mubarak: alles wat je moet weten over de ramadan! Lessen tijdens ramadan! Ramadan goed voor gezondheid! Ook een iftar meemaken? Ramadan-chaos bij Kemal! Ramadan in Helmond! Ramadan ramadan ramadan. Er kunnen nog zoveel griezels spreken op een Ramadan Expo, er kunnen rapporten volgekalkt worden over inmenging van allerlei enge clubjes, de antisemitische engbekken kunnen nog zo vaak spreken in de moskee, er kunnen duizenden aanslagen gepleegd worden, er kunnen iedere dag mensen neergestoken worden, de vrouwtjes kunnen verplicht in een doekje gedrapeerd worden / niet toegelaten worden door de hoofdingang: het leidt alleen maar tot méér begrip voor de islam, méér gelul over de ramadan, méér islamisering en dat leidt vanzelf tot méér ellende, méér aanslagen. Accepteer het maar - of bent u soms een vieze vuile ISLAMOFOOB? Ramadan mubarak, uit solidariteit met het Algemeen Dagblad is homoseksualiteit deze maand VERBODEN op GSHQ.