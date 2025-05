Schrijver Sinan Çankaya vertelt in #Buitenhof : “postkoloniale Nederlanders, migrantengroepen en moslims, zij herkennen zich in de gebeurtenissen in Gaza.” pic.twitter.com/6R80j9WrkF

Verzachtende noot bij het bovenstaande fragment van gymnasium schooltv, want Çankaya luidt zijn duiding wel in met: "hoe grotesk dit verband ook kan zijn voor sommigen (...)". Maar daarna parafraseert hij zijn eigen moeder, "post-koloniale Nederlanders, migrantengroepen, maar ook moslims" die zich "herkennen in wat er nu gebeurt in Gaza. Mijn moeder zei ook: "dit is wat ze dus met ons willen doen."

Valt een hoop over te zeggen, maar wijlen arabist professor Hans Jansen schreef hier in december 2014 eens in een weekendcolumn genaamd 'Projectie' het volgende, en daar houden we het deze zondag even lekker bij:

"Moslims beschuldigen, namens de islam, het christendom en het jodendom ervan oorlog tegen de islam te voeren, en dat al eeuwen lang. (...) Het tegenovergestelde van wat moslims in hysterische moskeepreken wordt wijsgemaakt is het geval. Amerika & bondgenoten zijn uitzonderlijk welwillend jegens het geweld waartoe de islam oproept, en reageren steeds beperkt en terughoudend.

De islam daarentegen is uit op sociale en politieke totale vernietiging dan wel onderwerping van andersdenkenden. De islam beveelt de moslims ons aan te vallen, maar op zulke aanvallen reageren onze overheden steeds beperkt en proportioneel. (...) Projectie is er verantwoordelijk voor dat de islam aan een angsthazencomplex lijdt. Moslims kennen de ambities van de islam. Moslims denken dat wij ten opzichte van de islam dezelfde ambities koesteren. Dat is niet zo.

(...) Moslims beseffen niet dat wij hen niet willen vernietigen. Ze projecteren hun eigen vijandigheid op ons, en worden dus bang. In die kramp van angsthazerij beschuldigen ze ons van islamofobie en verdenken ons van moordzucht. Dat is projectie."