Het is in de intersectionele wereld knap lastig om bij te houden wie er nou het grootste slachtoffer is, maar wie van de hoed en de rand wil weten moet - zoals ze dat zelf graag zeggen - zichzelf EDJOEKEETEN. Een goede manier om dat te doen is het volgen van Naar Aanleiding Van, het online-platform van Omroep ZWART. We hebben Amsterdam Pride en alle bijbehorende media-aandacht voor schrijnend letterbakleed net achter de rug, dus je zou de indruk kunnen krijgen dat de queers behoorlijk hoog op de slachtofferranglijst staan. Maarrrr er is dus blijkbaar nog een groep net even zieliger: de MOSLIMS. Of de queer moslims, of de queers uit Iran, of 'neurodiverse' mensen. Dat wordt in bovenstaande repo niet helemaal duidelijk, maar het was voor Mojdeh (geeft lezingen waarbij geen cis-mannen welkom zijn, red.) in ieder geval ENGER om uit de kast te komen als moslim dan als lhbtiqaap-persoon. Dat komt dus door homohaat van andere moslims MOSLIMHAAT in onze maatschappij. Gelukkig is er de mogelijkheid tot verzet, en verzetten doet Mojdeh door... Volledig te genieten van henhuns leven én door 'gewoon te bestaan'. Aha. We voelen ons weer helemaal ge-edjoekeet.