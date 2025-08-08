Nieuwe Omroep Zwart-take: 'Uit de kast komen als moslim enger dan uit de kast komen als queer'
Okeeeeeedan
Het is in de intersectionele wereld knap lastig om bij te houden wie er nou het grootste slachtoffer is, maar wie van de hoed en de rand wil weten moet - zoals ze dat zelf graag zeggen - zichzelf EDJOEKEETEN. Een goede manier om dat te doen is het volgen van Naar Aanleiding Van, het online-platform van Omroep ZWART. We hebben Amsterdam Pride en alle bijbehorende media-aandacht voor schrijnend letterbakleed net achter de rug, dus je zou de indruk kunnen krijgen dat de queers behoorlijk hoog op de slachtofferranglijst staan. Maarrrr er is dus blijkbaar nog een groep net even zieliger: de MOSLIMS. Of de queer moslims, of de queers uit Iran, of 'neurodiverse' mensen. Dat wordt in bovenstaande repo niet helemaal duidelijk, maar het was voor Mojdeh (geeft lezingen waarbij geen cis-mannen welkom zijn, red.) in ieder geval ENGER om uit de kast te komen als moslim dan als lhbtiqaap-persoon. Dat komt dus door
homohaat van andere moslims MOSLIMHAAT in onze maatschappij. Gelukkig is er de mogelijkheid tot verzet, en verzetten doet Mojdeh door... Volledig te genieten van henhuns leven én door 'gewoon te bestaan'. Aha. We voelen ons weer helemaal ge-edjoekeet.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Versterkte pas-oproep aan moslims: Jumbo's falafel is eigenlijk VARKENSVLEES
Pure moslimhaat en islamofobie
Bassiehof - Het was wachten tot de radicaliserende Rabin Baldewsingh zou barsten
Kortwieken Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gaf laatste duwtje
Oud hoofddemograaf CBS: "Binnen 25 jaar van 1 miljoen naar 4 miljoen moslims in Nederland 2050"
Gelukkig leven we in een democratie dus we krijgen immers waar we voor gestemd hebben!
Hans Teeuwen moet wat kwijt over ISLAM
Hij heeft zijn messen weer geslepen
Afghaan die Mona Keijzer alsnog gestraft wil zien voor Jodenhaat-uitspraak VERLIEST rechtszaak
Maar Mona Keijzer wil nog steeds het OM aanpakken
Moslimjongeren vinden Nederland niet islamitisch genoeg, AD voert Nourdin El Ouali en Azzedine Karrat op
Zit er nog redactie op bij het AD of maakt het allemaal geen hol meer uit
THANK GOD. Omroep Zwart komt op voor... Het Nederlandse dialect
Like seriously, about time.