Moslimjongeren vanaf nu elk half jaar in gesprek met kabinet en "MinBuz gaat maatregelen tegen moslimdiscriminatie coördineren"

Weet je wát Nederlands grootste probleem is? Het is zo zwaar om moslim te zijn

Deze tweet elk half jaar

Uitstekend getimede tweet van Schoof gister, waarin hij lamenteert hoe moslims zich onvoldoende gehoord en vertrouwd voelen. En dat vanaf nu dus elke zes maanden. Amina Hassan Sheikh Ali (30) van het Collectief Jonge Moslims en 15 andere jonge moslims schoven gisteren aan in het Catshuis bij Schoof, MinJus VanWeel en stassen Jurgen Nobel en Mariëlle Paul. En na een klaagzang over hoe moeilijk het is als moslim in Nederland werden daar nogal wat 'afspraken' gemaakt: "Het kabinet gaat strenger controleren op discriminerende algoritmes, maar dat was al eerder toegezegd. Ook wordt het gesprek tussen kabinet en moslims elk half jaar herhaald. En het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de maatregelen tegen moslimdiscriminatie coördineren. Tot nu toe gebeurde dat alleen algemeen voor álle vormen van discriminatie. Specifieke vormen, zoals antisemitisme, discriminatie tegen vrouwen of tegen de zwarte gemeenschap, zijn ondergebracht bij ministeries. Moslimdiscriminatie is als thema bij niemand ondergebracht." Weet je wat deze kwestie ten goede zal komen? Onophoudelijk meer moslims blijven importeren. Zin in dit halfjaarlijkse conclaaf onder Wilders I.

Tags: moslims, jongeren, kabinet
@Spartacus | 27-08-25 | 13:59 | 500 reacties

