Het was een unicum in mei van dit jaar: GeenStijl aan de zijde van de overheid. Niet bij het minste of geringste onderwerp natuurlijk: het veelvuldig vapen van tieners. Een onderwerp dat ons zeer na aan het hart ligt omdat we zelf ook ooit tiener zijn geweest. Wie niet?! We lieten derhalve onze creativiteit de vrije loop, haalden alles uit de kast en trokken ten strijde tegen vapen met de beste anti-vape campagne ooit. Een topic zo indringend dat we verwachtten dat alle tieners van Nederland hun vape aan Maarten zouden geven om weer gewoon aan de bellenblaas of suiker te gaan. Het mocht niet baten zo blijkt na artsen-onderzoek op vijf middelbare scholen. Van de 978 tieners die aan de enquête meededen vapen er maar liefst 183 dagelijks. Nog zieker: 133 tieners gaven aan 's nachts een hijs te nemen als ze wakker worden. Terwijl vapen dus juist helemaal niet cool en slim is. De schokkende conclusie is dan ook dat Nederlandse tieners ronduit ziek zijn en dat overheidscampagnes en zelfs GeenStijl-campagnes ze kennelijk niet van hun verslaving af helpen of op andere gedachten brengen. Wat moet er nou van deze verloren generatie worden?

Zin in vapen nu.