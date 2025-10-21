Wij kenden Leeuwarden alleen van Cambuur en Buma. Sterker, Leeuwarden kende Leeuwarden alleen van Cambuur en Buma. Maar dat beeld is verouderd, Leeuwarden kennen we vanaf vandaag ook als Colombia van het Noorden. Op vier basisscholen zou de veiligheid van de leerlingen in het geding zijn door 'overlastgevende jongeren' die hen aan zouden zetten tot "gedrag dat niet is toegestaan". Wat dat inhoudt is bij directeur Beetstra, van basisschool IKC Alexia, niet bekend, die "kent de details niet". PvdA-raadslid Mirka Antolovic heeft van 'verschillende kanten' info gehoord en kent de details daardoor mooi wel: "Kinderen worden aangespoord drugs te gebruiken en te vervoeren. Vanaf groep 6 worden de kinderen geronseld," zo vertelt zij de Leeuwarder Courant. Dat is ronduit verschrikkelijk voor de leerlingen, de ouders en de vier scholen, en daarom hebben de directeuren van die scholen een waarschuwingsbrief aan de ouders gestuurd, zodat zij eventuele 'gedragsveranderingen' bij hun kinderen kunnen signaleren en melden. Zul je zien dat juist de puberende leerlingen hun ouders 24/7 op hun nek krijgen. Toch hebben wij er goed over moeten nadenken of dit verhaal uit Leeuwarden wel enige betekenis heeft, want bij ons in de buurt zitten ook gewoon allemaal basisscholen, op 5 minuten fietsen zelfs. Nou, we merken er nooit wat van.