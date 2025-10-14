achtergrond

Fatbike-jongeren SPUGEN Amsterdamse vrouwen in het GEZICHT

Hadden geen reSSpect zeker

Smeriger wordt het niet. Eerder was het al een populaire bezigheid voor jongens op fatbikes In Utrecht, maar de trend is nu overgewaaid naar de hoofdstad, waar tot voor kort vrouwen op de billen slaan de populairste fatbike-bezigheid was. Afgelopen weken zijn er dus meerdere meldingen binnengekomen, voornamelijk uit Amsterdam-West, van jongensachtige jongerende jonge jongens op fatbikes die langs vrouwen sjezen en hun ranzige mondvocht dan richting vrouwengezicht kwakken. Natuurlijk, wij hebben ook weleens problemen met vrouwen, ze kunnen af en toe het bloed onder je nagels vandaan halen, soit, maar SPUGEN is NOOIT de oplossing. Daarom zijn "twee minderjarige jongens inmiddels herkend en door agenten thuis aangesproken", zo weet de T. Had de politie niet veel beter onderstaande video op de socials kunnen delen, denken wij dan. Dat levert tenminste resultaat op!

Tags: fatbikejongeren, spugen, jongeren, Amsterdam
@Dorbeck | 14-10-25 | 19:00 | 77 reacties

