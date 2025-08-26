achtergrond

Geenstijl

Jongeren allemaal: poeh poeh nou hèhè foi toch

De eerste sneeuwvlokken vallen in augustus

Gaat niet zo goed met onze jongeren (foto). Tussen het wakker worden, Instagrammen, knokken met de politie en drugs vreten door gaat de thijslaunspachgeneratie gebukt onder: prestatiedruk. Jaja het is wat, als je om 09.00 uur op je werk moet zijn. "Jongeren piekeren veel, slapen slecht en voelen zich nooit goed genoeg." Dat krijg je er nou van. "'Ik voel me soms zo overprikkeld (...) dat ik uiteindelijk niets doe op een dag', schrijft een deelnemer." Nou deelnemer, lekker de hele ochtend in je bed liggen, de hele middag op je luie reet zitten en de hele avond op de bank hangen. Uitkering trekken, helemaal geen stress. Komt goed man.

Tags: jongeren, stress, prestatiedruk
@Mosterd | 26-08-25 | 11:30 | 203 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

