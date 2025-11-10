We zijn allang geen luilekkerlandje meer, iedereen strest zich hier helemaal de pleuris, en iedereen die ooit heeft deelgenomen aan het verkeer snapt waar we het over hebben. Gelukkig klagen Nederlanders daar ontzettend veel over, anders hadden we nooit geweten dat APOTHEKERSASSISTENTEN volgens CBS-cijfertjes van alle stressende stresskippen nog de meeste stress ervaren. Die beroepsgroep heeft een stressaandeel van 51% en da's best een hoog percentage voor assistenten wier verantwoordelijkheid er vooral uit bestaat de Ozempic voor de Amalia's, Timmerfransen of Thomassen van Groningers uit het laatje vissen. Maar na die eerste, naïeve gedachte daalde het besef in. Dit heeft natuurlijk alles - maar dan ook echt alles - te maken met al die getroebleerde Syriërs die vanuit Aleppo hiernaartoe zijn gekomen om apothekersassistent te worden. Dáárom, omdat die mensen in eigen land al zoveel stress ervoeren, zit het ze in dit veeleisende pilletjesland land ook helemaal tot hier. Het verklaart het stresskippenschap van de apothekersassistent, waar we onmiddellijk wat aan moeten doen ter stressverlichting. Geef die mensen gewoon wat meer vrije tijd en je hoort straks helemaal niks meer over stress en Syrische apothekers. Probleem opgelost.