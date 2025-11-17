Vanavond kunnen we weer een stukje wijzer naar bed omdat stichting Nationale Hypotheek Garantie vandaag de 'woonlastenmonitor', met allemaal mooie maar ook minder mooie cijfertjes over financiële zorgen, publiceert. Daardoor weten we dat 41% van de woningeigenaren aangeeft zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van de woonlasten bij een relatiebreuk. Het inzicht over de financiën in zo'n geval laat bovendien te wensen over. Voor een op de drie wooneigenaren is het nog duidelijk wat een breuk voor ze betekent naast minder bedpret (als die er al was natuurlijk), maar bijna 40% geeft aan slechts 'enig' inzicht te hebben in de financiële gevolgen. 14,1% heeft zelfs helemaal geen idee wat ze te wachten staat. Ook zorgwekkend: een kwart van de mensen heeft er geen vertrouwen in dat de huidige woning nog betaald kan worden nadat de partner er de brui aan heeft gegeven.

Zo bezien zijn er dus best veel mensen die geen idee hebben van wat er financieel gezien op ze afkomt bij een relatiebreuk. Tel daar de emotionele stress en al het andere GEDOE bij op en de vraag rijst toch of Patrick niet veel beter onder de duim van Patricia kan blijven bivakkeren en of Charlotte het huiselijk geweld van Johnny niet maar gewoon moet leren slikken. Nog een tip tot slot: word in alle omstandigheden geen stresskip apotheker!