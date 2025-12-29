achtergrond

Nu operationeel: Israëls laserverdediging Iron Beam

"Jewish Space Laser" geactiveerd!

De aanstaande vervanger van Israëls befaamde Iron Dome (zero losses, duizenden onderscheppingen) is operationeel. Vooralsnog alleen in het Noorden tegen Hezbollah, maar uiteindelijk moeten de Iron Beam-batterijen dus alle Iron Dome-batterijen aanvullen. "The system, which proved its effectiveness in an extensive series of tests against various threats and successfully intercepted rockets, mortars, and UAVs, will be integrated into the IAF and incorporated into Israel’s multi-layered aerial defense array as a complementary capability to the Iron Dome, David’s Sling, and Arrow systems." Voor zover er nog iets over was van Hezbollah, komen hun projectielen er nu dus nog moeilijker doorheen.

Update: Doodgebiemd! Hamas bevestigt dat woordvoerd Abu Obaida vier maanden geleden inderdaad gedood is, aldus een Hamas-woordvoerder die nog niet dood is.

Inclusief kenmerkende voice-over

Tags: Iron Beam, Iron Dome, laser
@Spartacus | 29-12-25 | 12:00 | 234 reacties

