'Uni Maastricht antisemitisch broeinest'
Ach ja het is weer eens wat anders dan steeds maar weer de UvA
ONZE minister van Onderwijs Rianne Letschert was voordat ze het kabinet-Hockeyhunk in de steigers zette rector magnificus van de Universiteit Maastricht. EN WAT TIERDE DAAR WELIG? Antisemitisme! Nu is het op universiteiten heel hip om onder het genot van iets havermelkigs en aansluitend iets natuurwijnigs op de Joden te haten - zo fomo'de iedereen elkaar helemaal de moeder om zo hard mogelijk op Instagram te kunnen krijsen dat ze mee hebben gedaan aan de dapperheidsmars Rode Vagijn. Enfin, u moet het artikel in De T. (toch De T.) zelf maar lezen. Hoe Joodse onderzoekers worden uitgescholden, hoe sprekers worden geïntimideerd, hoe Joodse studenten geen lezingen mogen houden, maar ook hoe Gratis Gratis Palestina-clubjes geen strobreed in de weg wordt gelegd. Nikszeggende en tevens veelzeggende reactie Rianne Letschert: "Voor iedereen moet de universiteit een veilige plek zijn. Daar blijf ik mij als minister ook voor inzetten." Tuut tuut tuut...
