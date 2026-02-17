achtergrond

JA KOM NOU. Nu was D66 opeens niet 'in alle scherpte' op de hoogte van fouten cv Van Berkel

Alsof we allemaal het geheugen van een goudvis hebben

Rob Jetten, vorig jaar vorige maand vorige week GISTEREN:

Rob Jette, mond iets geopend, spreekt de pers toe na het cv-schandaal rondom Nathalie van Berkel

Sorry maar dit slaat echt helemaal nergens op. D66, dat gisteren liet weten dat Nathalie van Berkel naar de partij altijd open en transparant is geweest over haar cv, zegt nu opeens 'niet in alle scherpte' op de hoogte te zijn geweest van de onwaarheden op haar cv. Dat kan dus niet. Want gisteren bleek uit het stuk van de Volkskrant, en vooral uit de bizar lange verantwoording over het voortdurend aanpassen van haar verhaal, dat Nathalie van Berkel over haar cv heeft gelogen en daar helemaal niet transparant over is geweest. Als D66 zichzelf, het Nederlandse volk, Nathalie van Berkel en/of de Volkskrant serieus zou nemen, zou D66 gisteren niet gezegd hebben dat zij intern wel altijd transparant is geweest. Maar dat doet D66 niet. D66 heeft, in de aloude Ruttiaanse traditie, geprobeerd Nathalie van Berkel te steunen, totdat Nathalie van Berkel niet meer te steunen viel. De échte vraag die D66 zichzelf zou moeten stellen is hoe het kan dat iemand zonder politieke ervaring die er absolute puinzooi van maakt bij het UWV opeens op nummer 2 van de advieslijst kan komen. Maar die échte vraag gaat D66 zichzelf niet stellen. Want als D66 in de problemen komt, dan weet D66 de oplossing: de doofpot.

Halbe was erbij

Iemand die dit doet, is niet transparant. Punt.

Wél in alle scherpte:

@Ronaldo | 17-02-26 | 20:00 | 310 reacties

