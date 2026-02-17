JA KOM NOU. Nu was D66 opeens niet 'in alle scherpte' op de hoogte van fouten cv Van Berkel
Alsof we allemaal het geheugen van een goudvis hebben
Rob Jetten,
vorig jaar vorige maand vorige week GISTEREN:
Sorry maar dit slaat echt helemaal nergens op. D66, dat gisteren liet weten dat Nathalie van Berkel naar de partij altijd open en transparant is geweest over haar cv, zegt nu opeens 'niet in alle scherpte' op de hoogte te zijn geweest van de onwaarheden op haar cv. Dat kan dus niet. Want gisteren bleek uit het stuk van de Volkskrant, en vooral uit de bizar lange verantwoording over het voortdurend aanpassen van haar verhaal, dat Nathalie van Berkel over haar cv heeft gelogen en daar helemaal niet transparant over is geweest. Als D66 zichzelf, het Nederlandse volk, Nathalie van Berkel en/of de Volkskrant serieus zou nemen, zou D66 gisteren niet gezegd hebben dat zij intern wel altijd transparant is geweest. Maar dat doet D66 niet. D66 heeft, in de aloude Ruttiaanse traditie, geprobeerd Nathalie van Berkel te steunen, totdat Nathalie van Berkel niet meer te steunen viel. De échte vraag die D66 zichzelf zou moeten stellen is hoe het kan dat iemand zonder politieke ervaring die er absolute puinzooi van maakt bij het UWV opeens op nummer 2 van de advieslijst kan komen. Maar die échte vraag gaat D66 zichzelf niet stellen. Want als D66 in de problemen komt, dan weet D66 de oplossing: de doofpot.
Halbe was erbij
Iemand die dit doet, is niet transparant. Punt.
Wél in alle scherpte:
Van Berkel nét lang genoeg Kamerlid geweest om 2 jaar wachtgeld te kunnen krijgen https://t.co/vgudxDEbCX— RTL Z (@RTLZ) February 17, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het is natuurlijk volkomen van de pot gerukt dat Nathalie van Berkel nu Kamerlid van D66 blijft
Sowieso is een studie bestuurskunde juist iets om je voor te schamen
Nathalie van Berkel (D66) trekt zich terug als beoogd staatssecretaris na liegen op cv
Foto: Nathalie van Berkel (D66) haalt haar toverdiploma van Zweinstein op
Beoogd staatssecretaris Financiën Nathalie van Berkel (D66) flufte cv op, 'heeft alleen havo en hbo-propedeuse'
Foto: Nathalie van Berkel (links), dromend van een universitair diploma
WTF. Nevenfunctieverstrengelaar Stientje van Veldhoven minister Klimaat en Groene Groei
Bel dan meteen Ernst Kuipers op
Drankroddelaar, BNNVARA-maatje en 'short op Oekraïne'-fantast Sjoerd Sjoerdsma MINISTER
Een waardige opvolger van Sigrid Kaag
AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord
Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak
LIVE. Presentatie coalitieakkoord 'Aan de slag'
Nu zullen we het krijgen
Topbaantjesverzamelaar Sandra Phlippen voegt baantje als commissaris Mediahuis NRC toe aan collectie
D66'eriger worden carrièrestappen niet