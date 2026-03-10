achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Openbaring Marcia Luyten: "Waar geen water is, is ook geen slechte waterkwaliteit"

Marcia Luyten strikes again

waar geen schermafbeelding is, is ook geen plaatje van deze column van marcia luyten in de volkskrant

[Waar GeenStijl is, is wel gewoon een LIVEBLOG HIER]

Waar geen weer is, is ook geen weerbericht

Waar geen nieuws is, is ook geen journaal

Waar geen Frankrijk is, is ook geen Tour de France

Waar geen Ajax is, is ook geen slechte trainer (hoewel bij Feyenoord misschien)

Waar geen azc is, is ook geen overlastgevende asielzoeker

Waar geen klimaat is, is ook geen klimaatprobleem

Waar geen volk is, is ook geen Volkskrant

Waar geen Grok is, is ook geen factcheck van Leon de Winter

Waar geen boterham met jam is, is ook geen boterham met jam

Waar geen appel is, is ook geen peer 

Waar geen eten is, is ook geen restaurant

Waar geen Zita Pels is, is ook geen goed bestuur

Waar geen mens is, is ook geen geslachtsgemeenschap

Waar geen vrouw is, is ook geen gezeik

Waar geen man is, is straks deze Martha uit The Americans premier

Waar geen vraag is, is ook geen vraagteken

Waar geen zomer is, is ook geen een zwaluw

Waar geen water is, is ook geen slechte waterkwaliteit

Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen openbaring, geen benul, geen visie in een column

Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen topic over Marcia Luyten

Tags: marcia luyten, waterkwaliteit, openbaring
@Dorbeck | 10-03-26 | 13:10 | 145 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Helder. Mediapark is #TeamTimmermans

Met zo'n campagneteam heb je geen haters meer nodig

@Ronaldo | 24-07-23 | 12:01 | 339 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.