Openbaring Marcia Luyten: "Waar geen water is, is ook geen slechte waterkwaliteit"
Marcia Luyten strikes again
Waar geen weer is, is ook geen weerbericht
Waar geen nieuws is, is ook geen journaal
Waar geen Frankrijk is, is ook geen Tour de France
Waar geen Ajax is, is ook geen slechte trainer (hoewel bij Feyenoord misschien)
Waar geen azc is, is ook geen overlastgevende asielzoeker
Waar geen klimaat is, is ook geen klimaatprobleem
Waar geen volk is, is ook geen Volkskrant
Waar geen Grok is, is ook geen factcheck van Leon de Winter
Waar geen boterham met jam is, is ook geen boterham met jam
Waar geen appel is, is ook geen peer
Waar geen eten is, is ook geen restaurant
Waar geen Zita Pels is, is ook geen goed bestuur
Waar geen mens is, is ook geen geslachtsgemeenschap
Waar geen vrouw is, is ook geen gezeik
Waar geen man is, is straks deze Martha uit The Americans premier
Waar geen vraag is, is ook geen vraagteken
Waar geen zomer is, is ook geen een zwaluw
Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen openbaring, geen benul, geen visie in een column
Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen topic over Marcia Luyten
Reaguursels
