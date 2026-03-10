[Waar GeenStijl is, is wel gewoon een LIVEBLOG HIER]

Waar geen weer is, is ook geen weerbericht

Waar geen nieuws is, is ook geen journaal

Waar geen Frankrijk is, is ook geen Tour de France

Waar geen Ajax is, is ook geen slechte trainer (hoewel bij Feyenoord misschien)

Waar geen azc is, is ook geen overlastgevende asielzoeker

Waar geen klimaat is, is ook geen klimaatprobleem

Waar geen volk is, is ook geen Volkskrant

Waar geen Grok is, is ook geen factcheck van Leon de Winter

Waar geen boterham met jam is, is ook geen boterham met jam

Waar geen appel is, is ook geen peer

Waar geen eten is, is ook geen restaurant

Waar geen Zita Pels is, is ook geen goed bestuur

Waar geen mens is, is ook geen geslachtsgemeenschap

Waar geen vrouw is, is ook geen gezeik

Waar geen man is, is straks deze Martha uit The Americans premier

Waar geen vraag is, is ook geen vraagteken

Waar geen zomer is, is ook geen een zwaluw

Waar geen water is, is ook geen slechte waterkwaliteit

Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen openbaring, geen benul, geen visie in een column

Waar geen Marcia Luyten is, is ook geen topic over Marcia Luyten