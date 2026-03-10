Het wordt vaak gezegd want het is ook zo: De regionale politiek wordt akelig onder druk gezet door de lange arm met het kleine handje uit Washington. Gelukkig zijn er dan partijen die zich er van bewust zijn dat dit zo niet langer kan. Geïnspireerd door Amerika-duider Zita Pels van de afdeling Amsterdam maakt GROENLINKS GRONINGEN nu een vuist. Op het provinciehuis wordt namelijk MICROSOFT gebruikt en dat is LEVENSGEVAARLIJK. Dit weten namelijk niet veel mensen, maar hierdoor krijgt ome Trump elke avond een multomap met de kwetsbare gegevens van Stad en Ommeland op zijn bureau. 'Wow, these numbers on New-Beerta are really quite something. Beautiful numbers. The best, some would say. Can we take New-Beerta? We should, we really should. Appingedam is going to pay for it', gaat het dan. Fractievoorzitter Bas de Boer weet nog niet op welke systemen de provincie dan wel moet gaan opereren. Ook moet hij zijn iPhone en iPad nog de deur uit doen. "Dat toont maar aan dat we er ontzettend kwetsbaar van zijn geworden."