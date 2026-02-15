Ja toch even over dat Clingendael-rapport, want we lezen in het AD 'Ruim de helft van Nederlanders steunt deels Maga-ideologie', dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat er hier mensen rondlopen die voorstander zijn van protectionisme, links stom vinden, een strenger asielsysteem willen, links stom vinden, Groenland mogelijk willen innemen, links stom vinden, te veel tijd doorbrengen op sociale media, en links stom vinden. Afijn uit dat rapport blijkt dus dat 68% van onze landgenoten op Kamala Harris had gestemd en 72% vindt dat het helemaal mis gaat onder Trump (tegenover 11% goed) MAAR dat bekt niet apocalyptisch dus we steken het gewoon andersom in. Schitterende vragenlijst die lijkt te suggereren dat iets meer dan één op de vijf Volt-stemmers stiekem Maga is, tegenover ongeveer 14% van de GroenLinksers. Vriendelijk verzoek deze GroenLinksers wel serieus, maar niet letterlijk te nemen.