Deel Nederlanders wil (mogelijk) Groenland innemen
Zorgwekkend
Ja toch even over dat Clingendael-rapport, want we lezen in het AD 'Ruim de helft van Nederlanders steunt deels Maga-ideologie', dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat er hier mensen rondlopen die voorstander zijn van protectionisme, links stom vinden, een strenger asielsysteem willen, links stom vinden, Groenland mogelijk willen innemen, links stom vinden, te veel tijd doorbrengen op sociale media, en links stom vinden. Afijn uit dat rapport blijkt dus dat 68% van onze landgenoten op Kamala Harris had gestemd en 72% vindt dat het helemaal mis gaat onder Trump (tegenover 11% goed) MAAR dat bekt niet apocalyptisch dus we steken het gewoon andersom in. Schitterende vragenlijst die lijkt te suggereren dat iets meer dan één op de vijf Volt-stemmers stiekem Maga is, tegenover ongeveer 14% van de GroenLinksers. Vriendelijk verzoek deze GroenLinksers wel serieus, maar niet letterlijk te nemen.
Meen je niet bel de krant ho hoeft niet die hebben 'm al
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trump trekt ICE terug uit Minnesota
Was gezellig, daaag
Nederlandse militair twittert over Afghanistan-uitspraken Donald Trump
Mark Brouwer, diende ook in VS
Trump trekt extra importtarieven op Europese landen in na gesprek met Rutte, 'deal Groenland in de maak'
Daddy moet soms streng zijn, en soms ook gewoon een poosje maniakaal kakelen
LIVE. TRUMP SPREEKT NU BIJ HET WEF
All eyes on Davos
Kwestie. Wie moet het gezicht worden van de boycot-het-WK-in-Amerika-campagne?
Gezocht: moderne Hannie Schaft
Iran. Ruim 24.000 arrestaties, minstens 5.000 doden, geruchten over chemische wapens, Trump roept op tot einde Khamenei (maar doet niets)
Pogingen af te rekenen met uitzichtloze situatie steeds uitzichtlozer