Dat was het dan, voor de man. Niets is nog heilig en alles is feminien nu zelfs de SGP blijkt geëmancipeerd gefeminiseerd met een recordaantal vrouwen op de kieslijsten. EEN RECORDAANTAL. Waren het er vier jaar geleden nog achttien, nu zijn het er al zesenveertig. De vrouwen hebben gewonnen. Dat we dit nog moeten meemaken: het einde van wat ooit een mannenbolwerk van mannenbroeders was. Nu mogen de vrouwenzusters kennelijk ook wat zeggen. Dat is godverdomme niet zoals de heer het bedoeld heeft. Maar de mannen passen zich wel weer aan. Dan doen wij toch lekker rokjes aan, gaan wij wel de afwas doen, stofzuigen wij het huis gewoon, zingen we liedjes met de jongens, lakken we onze nagels, wachten we tot onze vrouw een strijkijzer voor ons koopt, kwakken we ons gezicht vol met mooimaakverf, ruimen we af, snijden we worst en kaas en smeren we toast, bellen we een uur met onze vrienden over NIKS, hangen we de was op, geven we kindjelief de tiet, vieren we zondag Internationale Vrouwendag, vertellen we onze vrouw drie kwartier lang over buurmannen die stom zijn en klagenm mekkeren en zeiken we voorts HEEL DE DAG. Doen jullie dames lekker politieken en zo.