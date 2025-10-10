achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LOGISCH. MAN weigert MANNELIJKE huurders omdat ze MAN zijn

Foto: Niet dé man uit het verhaal, wel een man uit een verhaal

Weedu, mannen zijn heel erg, mannen kwijlen, mannen stinken, mannen zijn lelijk, mannen zijn verkrachters, sommige mannen houden zelfs alléén van mannen, mannen ruften net als je inademt, mannen smakken als je ff moet nadenken, mannen hebben geen gevoel, alle criminelen: mannen, Donald Trump: man, Hitler: man (ook al had hij zijn vrouwelijke kanten natuurlijk), mannen: mannen, mannen zijn verschrikkelijk en we zijn veel beter af zonder ze. Precies hoe een dappere pandjesbaas (man, uiteraard) in Amsterdam de zaak ook ziet. Die kiest ervoor om mannen niet langer uit de wind te houden, hij zegt 'tot hier en niet verder' en pleegt een heuse Daad van Verzet door niet langer te verhuren aan MANNEN. Terwijl mannen meer geld verdienen dan vrouwen, dus kun je nagaan hoe moedig dit is. 

Maar dan is daar het systeem. Met man en macht komt de gemeente Amsterdam in het geweer om deze held te stoppen. Wegens 'discriminatie' krijgt hij nu mogelijk een boete van 10.000 knaken. En zo gaat dat dan kennelijk in mannenwalhalla Amsterdam. Hebben ze daar niets geleerd van Auschwitz? Ooit gehoord van de reis van Columbus? Waren Nagasaki en Hiroshima soms sick jokes? En heeft Doortje Smithuijsen dan voor niks haar pen opgeraapt? Kennelijk zijn mannen toch niet Het Kwaad voor de MANNENLOVERS van de gemeente Amsterdam.

Tags: mannen, discriminatie, heren
@Dorbeck | 10-10-25 | 19:33 | 59 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Wie zijn slechter: mannen of vrouwen?

Het antwoord op vraag 2 in het Stamcafé. En stel vraag 3 in de comments.

@Schots, scheef | 23-07-25 | 22:03 | 694 reacties

MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN

Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)

@Zorro | 14-05-25 | 19:00 | 176 reacties

Mannendingen in het StamCafé

Wegens acuut zwangerschapsrisico is dit StamCafé verboden voor vrouwen

@Spartacus | 05-05-25 | 21:30 | 424 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.