Weedu, mannen zijn heel erg, mannen kwijlen, mannen stinken, mannen zijn lelijk, mannen zijn verkrachters, sommige mannen houden zelfs alléén van mannen, mannen ruften net als je inademt, mannen smakken als je ff moet nadenken, mannen hebben geen gevoel, alle criminelen: mannen, Donald Trump: man, Hitler: man (ook al had hij zijn vrouwelijke kanten natuurlijk), mannen: mannen, mannen zijn verschrikkelijk en we zijn veel beter af zonder ze. Precies hoe een dappere pandjesbaas (man, uiteraard) in Amsterdam de zaak ook ziet. Die kiest ervoor om mannen niet langer uit de wind te houden, hij zegt 'tot hier en niet verder' en pleegt een heuse Daad van Verzet door niet langer te verhuren aan MANNEN. Terwijl mannen meer geld verdienen dan vrouwen, dus kun je nagaan hoe moedig dit is.

Maar dan is daar het systeem. Met man en macht komt de gemeente Amsterdam in het geweer om deze held te stoppen. Wegens 'discriminatie' krijgt hij nu mogelijk een boete van 10.000 knaken. En zo gaat dat dan kennelijk in mannenwalhalla Amsterdam. Hebben ze daar niets geleerd van Auschwitz? Ooit gehoord van de reis van Columbus? Waren Nagasaki en Hiroshima soms sick jokes? En heeft Doortje Smithuijsen dan voor niks haar pen opgeraapt? Kennelijk zijn mannen toch niet Het Kwaad voor de MANNENLOVERS van de gemeente Amsterdam.