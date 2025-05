1 mei, Dag van de Arbeid: gefeliciteerd ermee arbeiders van Nederland. In ons land vieren we echter liever de verjaardag van de koning dan de verjaardag van miljoenen arbeiders, en dat maakt meteen veel duidelijk over jullie positie. Jullie hadden ooit een heuse arbeiderspartij, maar die gaat liever op in een linkse eliteclub dan dat die met minder zetels blijft strijden voor jullie zaak. En dan worden jullie ook nog eens GEDISCRIMINEERD. En dat zit zo: jullie mogen met die oude dieselbusjes milieuzones in bepaalde steden niet meer in op straffe van een boete. Dat wisten jullie al een tijdje dus jullie die steden mijden of maar een nieuwe, dure elektrische bak kopen. Maar nu krijgen jullie nog een trap na, want BUITENLANDSE ondernemers worden NIET beboet als zij met een te oude wagen de milieuzones binnenrijden. Die pakken dus jullie klusjes af en kunnen in die oude ragbakken blijven rijden. Het AD schrijft: "Buitenlandse bedrijven ontspringen de dans bij de automatische cameracontroles. Deze digitale gegevens mogen volgens Europese afspraken namelijk niet gebruikt worden voor overtreding van de uitstootregels, schrijft staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Infrastructuur." Dat staat in een Kamerbrief. O wat lekker weer hè, bedankt EU, bedankt kabinet dat niet eerder aan de bel trok maar nu pas gaat "mikken" op afspraakjes met omliggende landen. Arbeiders, houd jullie kaken strak, hijs de vlag en trek vandaag je rode shirt aan, jullie willen helemaal niet in dienst bij Polen om dergelijke smerige EU-voordeeltjes te krijgen. Vanmiddag na weer een dag noeste arbeid gewoon met die koppen in de zon, rode shirt weer uit en met een pilsje in de hand genieten van het zonnetje en een heerlijke 30 graden op JULLIE Dag van de Arbeid.