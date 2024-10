Item uit de hel bij BNR: klusjesmannen blijven straks wég uit de steden omdat ze er niet meer mogen komen met hun busjes. Schilders, loodgieters, timmermannen, elektriciens, bouwvakkers: allemaal rijden ze diesel (Transporter, Vito en de grote jongens Crafter, Sprinter) en allemaal worden ze straks door Rutger Groot Wassink (GroenLinks) gepakt voor Umweltplaketten-Verstoß. Dat het problemen gaat opleveren, wie had dat nou verwacht? Nou, wij bijvoorbeeld: in meerdere topics hebben we erop gewezen dat het gedreig en gepest van gemeenten (in casu Amsterdam) tot grote problemen zal leiden. Ondernemers, zzp'ers, mkb'ers: allemaal kei-hard genaaid. Veel ondernemers kunnen zo'n rijdende elektroscheet niet betalen, de occassionmarkt moet nog op gang komen, de subsidies die er zijn zijn compleet lachwekkend én, niet onbelangrijk, de eerste generatie busjes heeft (zeker met inbouw of zware spullen achterin) het bereik van een pak karnemelk.

Voorbeeldje 1: "Voor Ab Jongeneel Timmerwerken is het weren van vervuilende bedrijfswagens reden om opdrachten in het centrum van Amsterdam niet langer aan te gaan." Voorbeeldje 2: "Richard van Tol van timmerbedrijf Rivato uit Voorschoten ziet om zich heen ondernemers worstelen met de nieuwe milieubepalingen. (...) Gevraagd naar wat hij gaat doen als een elektrische bus verplicht wordt, antwoordt hij: 'Zo'n bus is te duur. Ik kan dat prijstechnisch niet verantwoorden'."

En dan gaat nu viraal over het internet: zo'n wereldvreemde dino van GroenLinks Haarlem die oppert dat werklui hun spullen voor de laatste kilometers maar gewoon in een KAR moeten overhevelen. Ach ja, het is ook wel een leuk spelletje voor al die Grachtengordel-GroenLinksers die geen werkmannetje meer kunnen krijgen om de badkamer te verbouwen. Zou de ondernemer gewoon weigeren om in Amsterdam te komen, óf zou de ondernemer failliet zijn en van de brug zijn gesprongen?