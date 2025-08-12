Uitstekend, maar dan ook werkelijk uitstekend verhaal van Jesse Frederik van De Correspondent, op wie wij hier toch echt wel eens wat aan te merken hebben. Maar dit uitgebreide stuk over dat er in Nederland te weinig woningen zijn en dat het nogal idioot is om te verwachten dat je dat kunt oplossen door woningcorporaties hele dure woningen te laten bouwen om ze voor heel weinig geld te gaan verhuren, snijdt hout, of beter gezegd: bakstenen. Want wat er precies sociaal is aan sommige mensen voor heel weinig geld een heel mooi huis te laten huren en heel veel mensen heel erg lang op een wachtlijst te laten staan? Niks dus. "Moraal van het verhaal: de overheid moet meer herverdelen via inkomen en minder via stenen. Mensen moeten zelf kiezen hoe ze willen wonen en wat ze daarvoor bereid zijn te betalen. Nu consumeren bewoners vaak een veel hogere woonkwaliteit dan ze zouden kiezen als ze de kosten uit eigen zak moesten betalen." Amen, broeder Frederik.