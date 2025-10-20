Opeens heb je het! Je wordt PROJECTONTWIKKELAAR. En je ontwikkelt een vinexwijk in het duingebied van Terschelling. Alle woningen in no time boven de vraagprijs vier keer over de kop verkocht & heel veel ontwikkelcentjes op de bank. En dat allemaal omdat die vervelende boomer buurman (foto) niet meer mag klagen en bezwaar maken wegens "verlies van uitzicht". Fantastisch! Zo halen we Nederland weer van het slot. Want er bestaat helegaar geen recht op vrij uitzicht. Ja, gaat u daar maar even over nadenken? VAN WIE IS HET UITZICHT EIGENLIJK? Wat is precies uitzicht? En is het ook uitzicht als je vanaf de andere kant kijkt? Is uitzicht een internationaal mensenrecht? Mogen statushouders ook uitzicht in hun gratis voorrangshuis? Hoe ver mag je nog kijken, in Dit is Nederland? En waarom zit er eigenlijk geen belasting op vrij uitzicht [ho GeenStijl - breng ze nu niet op een idee]. Enfin, we gaan BOUWEN BOUWEN BOUWEN & de tiefus voor de bezwaarmakers. ⁠Het kan wél.