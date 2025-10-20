achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Binnenkort ook niet meer van de burger: het uitzicht

ALLES PAKKEN ZE ONS AF!

Opeens heb je het! Je wordt PROJECTONTWIKKELAAR. En je ontwikkelt een vinexwijk in het duingebied van Terschelling. Alle woningen in no time boven de vraagprijs vier keer over de kop verkocht & heel veel ontwikkelcentjes op de bank. En dat allemaal omdat die vervelende boomer buurman (foto) niet meer mag klagen en bezwaar maken wegens "verlies van uitzicht". Fantastisch! Zo halen we Nederland weer van het slot. Want er bestaat helegaar geen recht op vrij uitzicht. Ja, gaat u daar maar even over nadenken? VAN WIE IS HET UITZICHT EIGENLIJK? Wat is precies uitzicht? En is het ook uitzicht als je vanaf de andere kant kijkt? Is uitzicht een internationaal mensenrecht? Mogen statushouders ook uitzicht in hun gratis voorrangshuis? Hoe ver mag je nog kijken, in Dit is Nederland? En waarom zit er eigenlijk geen belasting op vrij uitzicht [ho GeenStijl - breng ze nu niet op een idee]. Enfin, we gaan BOUWEN BOUWEN BOUWEN & de tiefus voor de bezwaarmakers. Het kan wél.

Tags: bouwen, uitzicht, bezwaar
@Pritt Stift | 20-10-25 | 17:55 | 95 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Loze lokwoningen

Minder regels geeft meer nieuwbouw dan socialisten met tientallen miljarden

@Feynman | 11-10-25 | 19:33 | 258 reacties

Beste Mona, word geen Hugo

Iets wat koste wat kost voorkomen moet worden

@Dorbeck | 08-07-25 | 10:30 | 127 reacties

Feynman en/of Feiten - Aandachtscrisis

Je kan op een bierviltje uitrekenen dat vijftigduizend asielzoekers per jaar plus een veelvoud aan arbeidsmigranten niet passen in de 32.700 woningen...

@Feynman | 28-09-24 | 20:35 | 136 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.