Co de Oranje EREGAST in Het StamCafé
het ijzelt, het ijzelt
Landgenoten, die nog onderweg moeten danwel nog in de kroeg zitten, KIJKT UIT in het verkeer want het is zo glad als een VVD66CDA-persco op vrijdagmiddag in de sneeuw. Omdat de regen op bevroren wegen, bruggen, fietspaden en stoepen terechtkomt wordt het SPEKGLAD. Hiero IJzel for Dummies. Het ijzelfront begint zometeen straks in het westen, rond middernacht is het oosten aan de beurt en het noorden vanaf 01:00 uur - ellende duurt tot 10:00 morgenochtend voor het hele land uit de problemen is en Co de Oranje [recente foto] kan worden afgeschaald. Hou den regenradar in de gaten & u veilig. Oant moarn.
3,2 MILJOEN likes op Insta voor glad Amsterdam
Deel II (LOL die Biro)
'Onze nieuwe volksvertegenwoordigers' pic.twitter.com/PLUA7yrW1u— Symphony (@Symphony_res) January 11, 2026
Dear President Trump,— Valentijn (@riooljournalist) January 11, 2026
Last week I politely requested the kidnapping of Rob “Trekpop” #Jetten.
If it fits the schedule, please feel free to include Dilan “Döner” #Yesilgoz and Henri “Biblebelt” #Bontenbal as well. Make us proud! 🇺🇸🇳🇱#Wilders #PVV #Buitenhof #wnlopzondag #JA21 pic.twitter.com/ZIqho12sQD