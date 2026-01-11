Landgenoten, die nog onderweg moeten danwel nog in de kroeg zitten, KIJKT UIT in het verkeer want het is zo glad als een VVD66CDA-persco op vrijdagmiddag in de sneeuw. Omdat de regen op bevroren wegen, bruggen, fietspaden en stoepen terechtkomt wordt het SPEKGLAD. Hiero IJzel for Dummies. Het ijzelfront begint zometeen straks in het westen, rond middernacht is het oosten aan de beurt en het noorden vanaf 01:00 uur - ellende duurt tot 10:00 morgenochtend voor het hele land uit de problemen is en Co de Oranje [recente foto] kan worden afgeschaald. Hou den regenradar in de gaten & u veilig. Oant moarn.