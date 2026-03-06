Veel meer Nederlanders gek genoeg om lid te worden van een politieke partij
In 2025 57.175 meer leden van politieke partijen dan in 2024
Heel opmerkelijk dit. In 2025 waren 22.483 Nederlanders gek genoeg om lid te zijn van de VVD, een stijging van 7,9%. In datzelfde jaar waren 28.891 gek genoeg om lid te zijn van het CDA, een stijging van 10,2%. 24.224 waren er gek genoeg om lid te zijn van de ChristenUnie, da's + 1%. D66 groeide tot 36.627, een stijging van 23,4%. Dat zijn: een heleboel gekken. DENK. 29,7% erbij, in totaal 5.305 gekken. FVD, 70.687 leden, + 17,5%, allemaal knettergek. GroenLinks, 35% erbij, 62.766, allemaal gek. PvdA, 63.909, 33,5% erbij, stuk voor stuk gekken. JA21, 33,6%, 4.860, gek. Partij voor de Dieren, 33.556, 6% in de plus, gek-gek-gek. SGP, de oorspronkelijke gekken, groeien met 2,8% naar 31.426. VOLT, alle 19.004 krank- en waanzinnig, zijn toch maar mooi met 18% meer dan een jaar eerder. 50PLUS, krakkemikkig en gek, sterft niet af maar krijgt er 10,8% bij, eindstand 1.935. Jeetje. Een boel gekken erbij!
