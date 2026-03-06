(LIVEBLOG IRAN HIER)

Heel opmerkelijk dit. In 2025 waren 22.483 Nederlanders gek genoeg om lid te zijn van de VVD, een stijging van 7,9%. In datzelfde jaar waren 28.891 gek genoeg om lid te zijn van het CDA, een stijging van 10,2%. 24.224 waren er gek genoeg om lid te zijn van de ChristenUnie, da's + 1%. D66 groeide tot 36.627, een stijging van 23,4%. Dat zijn: een heleboel gekken. DENK. 29,7% erbij, in totaal 5.305 gekken. FVD, 70.687 leden, + 17,5%, allemaal knettergek. GroenLinks, 35% erbij, 62.766, allemaal gek. PvdA, 63.909, 33,5% erbij, stuk voor stuk gekken. JA21, 33,6%, 4.860, gek. Partij voor de Dieren, 33.556, 6% in de plus, gek-gek-gek. SGP, de oorspronkelijke gekken, groeien met 2,8% naar 31.426. VOLT, alle 19.004 krank- en waanzinnig, zijn toch maar mooi met 18% meer dan een jaar eerder. 50PLUS, krakkemikkig en gek, sterft niet af maar krijgt er 10,8% bij, eindstand 1.935. Jeetje. Een boel gekken erbij!