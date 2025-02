Den Dolder. Een dorp in de provincie Utrecht dat we graag een leukere reden tot naamsbekendheid hadden gegund dan dit retedikke dossier omtrent de falende forensisch psychiatrische kliniek aldaar. Vorige maand werd er nog een 76-jarige vrouw doodgestoken. Dankzij die faalkliniek zijn levensgevaarlijke gekken Den Dolders grootste exportproduct en daar is IEDEREEN klaar mee. Inclusief: de omwonenden, blijkt uit een enquête. Bij de kliniek in de buurt wonen is voor niemand fijn, laat staan als je vrouw bent of kinderen hebt. "In 2022 is volgens bewoners een 7-jarig meisje in de speeltuin benaderd door een vreemde die haar een kus vroeg in ruil voor snoep. Dit jaar zou een meisje van 6 zijn benaderd in de speeltuin." En, volgens RTV Utrecht: "Kinderen werden gevraagd waar ze woonden door onbekenden in de speeltuin en op straat. Kinderen kregen verwarde verhalen te horen over bijvoorbeeld babylijkjes."

Stuk voor stuk dingen die je NOOIT wil meemaken, en dan gaat het nog niet eens over de meer constante vormen van overlast. Gevallen van drugsgebruik, agressie, intimidatie en publiekelijk masturberen zijn schering en inslag. De bewoners vragen in een brief dan ook om concrete actie vanuit de kliniek en de gemeente. Ze willen af van de 'looproute' door de wijk voor patiënten en vragen om meer handhaving, cameratoezicht en duidelijkere communicatie met Fivoor. Het moet voorlopig maar, want op 1 januari 2027 moet het gekkencomplex weg zijn maar dat GAAT DUS NIET LUKKEN. Fivoor sorteert al sinds de zomer voor op vertraging, omdat de zoektocht naar een nieuwe locatie zo stroef verloopt. Wij stellen voor: Rottumerplaat.