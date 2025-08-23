Kregen de vinger er al niet opgelegd maar dat is het dus. ""Historisch gezien zijn onze steden ontworpen door mannen, want de meeste architecten en stedenbouwkundigen zijn mannen die les hebben gehad van mannen." Nog altijd is 84 procent van de projectontwikkelaars en 76 procent van de stedenbouwkundigen en architecten man, concludeerde Charlotte de Mos in een onderzoek naar genderinclusief ontwerpen voor vastgoedadviseur Savills. "Het vrouwelijke perspectief is vaak een blinde vlek." (...) James: "Ik vind echt dat we wel wat activistischer mogen zijn. We moeten zorgen dat mensen zich echt fijn en veilig voelen in die ruimte die gedeeld wordt door iedereen."" Weet je, je bent pas oud als je niet meer leert, en onze tweede jeugd is zojuist begonnen. Dames, eis de nacht Stedelijke Ontwikkeling op.