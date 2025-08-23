Nieuwsuur: 'Vrouwen onveilig omdat steden zijn ontworpen door mannelijke architecten'
Ja zo kun je 't ook bekijken!
Kregen de vinger er al niet opgelegd maar dat is het dus. ""Historisch gezien zijn onze steden ontworpen door mannen, want de meeste architecten en stedenbouwkundigen zijn mannen die les hebben gehad van mannen." Nog altijd is 84 procent van de projectontwikkelaars en 76 procent van de stedenbouwkundigen en architecten man, concludeerde Charlotte de Mos in een onderzoek naar genderinclusief ontwerpen voor vastgoedadviseur Savills. "Het vrouwelijke perspectief is vaak een blinde vlek." (...) James: "Ik vind echt dat we wel wat activistischer mogen zijn. We moeten zorgen dat mensen zich echt fijn en veilig voelen in die ruimte die gedeeld wordt door iedereen."" Weet je, je bent pas oud als je niet meer leert, en onze tweede jeugd is zojuist begonnen. Dames, eis de
nacht Stedelijke Ontwikkeling op.
oh (het is plek 10)
Hee kijk nou, de driftig door alle femicidefanatici rondgepompte s̶t̶e̶l̶l̶i̶n̶g̶ fabel dat Nederland op het gebied van femicide 'in de top 3 van Europa' zou staan blijkt helemaal niet te kloppen.— Denkjewel (@Denkjewel) August 22, 2025
Even corrigeren dames!
eens
Los van ranking, lijkt me dit vooral de kern: pic.twitter.com/xJQO7UuW9R— Marijke Drogt (@MarijkeD87) August 22, 2025
