TERUGKIJKEN. Nieuwsuur vindt talkshows STOM

Met belastinggeld betaald tv-programma waarschuwt voor andere tv-programma's

Toch grappig. Toen in een talkshow op de NPO Geert Wilders vrolijk werd doodgewenst, hoorde je Nieuwsuur niet (okee, toen bestond Nieuwsuur ook nog niet, maar goed, red.). Toen in talkshow op de NPO een door het Openbaar Ministerie van oplichting verdachte advocaat avond aan avond aan avond werd verdedigd door feitenvrije babbelaars omdat hij zo'n 'lieverd' was, terwijl de NPO al lang had kunnen en moeten weten wat voor vlees het in de kuip had, hoorde je Nieuwsuur niet.

Maar ja. Opeens komen er ook wel eens rechtse talkshows met domme mensen op de tv, zijn ze bij NRC en de Volkskrant (en het AD) geschrokken, en nu hebben ze bij Nieuwsuur bedacht: daar moeten wij ook wat mee. Helaas kon internationaal erkend talkshow-expert Rian van Rijbroek niet, had de word cloud redactie net een dagje vrijaf en bleek presentator Jeroen Wollaars toevallig niet ook nog een freelance klusje voor SBS erbij te doen. Dus dan krijg je dit: Gert-Jan 'ik ben fan van U2 en heb zeven jaar in Egypte gewoond' Segers (tegenwoordig lobbyist mensenhandel) mag een plasje over inhoudsloze talkshows doen, er wordt een expert uit een bepaalde hoek permanent gevraagd en de hoofdredacteur van Nieuws van de Dag zit in het verdachtenbankje. Lekker gewerkt allemaal.

Hee maar er zijn ook nog linkse talkshows!

Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck (die zelf in overleg is met RTL Tonight) boos op rechtse talkshows in de Volkskrant

BRON

Over Sander Schimmelpenninck gesproken

Of ging het niet door omdat leeghoofdige en belangenverstrengelende BN'ers die leeglopen over framing en nepnieuws niet zo'n goed idee is?

@Ronaldo | 03-09-25 | 13:13 | 80 reacties

