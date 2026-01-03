Tot op de dag van vandaag was er helemaal niets over de megafraude te lezen in NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en andere krantjes van het Vlaamse mediakartel en uiteraard zweeg de NOS ook in alle toonaarden. Wel las ik lofzangen op de nieuwe burgemeester van New York, die de voegjes van linkse Nederlandse juffies nog vochtiger maakt dan Tariq Ramadan destijds, de Armani-islamofascist die jaren moet brommen wegens diverse verkrachtingen, aanrandingen en andersoortige smeerlapperij. Over de volksopstand in Iran las ik tot nu toe ook geen woord bij de genoemde gazettekes, al besteedde de Telegraaf er als enige wat aandacht aan. Gek genoeg waren de Nederlandse legacy media er vanochtend als de kippen bij met hysterische berichtgeving over de aanval van agressor Trump op de socialistisch heilstaat Venezuela.

De Amerikaanse systeemmedia zijn de afgelopen weken alleen maar bezig met het zwartmaken van YouTuber Nick Shirley, wiens shockdoc inmiddels 130 miljoen keer bekeken is. Het dieptepunt werd vandaag bereikt door dit verhaal op CNN, met ronkende clickbait als “Minnesota child care centers at the heart of widespread fraud allegations fueled by a viral video were operating as expected when visited by investigators”. Een typisch geval van ‘schieten op de boodschapper’.

Amices, ik ben het nieuwe jaar broodnuchter binnengetreden en kon daarom fris als een hoentje het wereldnieuws tot mij nemen. Als ik zulks zou doen met een kater des doods, zou ik een beetje brommerig en zuur overkomen als gevolg van een borrelende onderbuik, maar nu kon ik een en ander fair & balanced laten bezinken. Met grote belangstelling volg ik de Somalische megafraude in Minneapolis al een poosje, want die spreidt zich als een inktvlek uit naar de westkust, de oostkust en naar Washington. De goedlachse knuffelbeer Tim Walz, notabene de veep van Kamala Harris, zit er tot zijn nek in, net als Ilhan Omar. Trump is op oorlogssterkte en gaat het Somalische moeras droogleggen en ik kijk uit naar de heerlijke berichtgeving op Twitter. Er gaan heel veel koppen rollen, vrienden.

De bepaald onverdachte Simon Schama twiette: And STILL as of 22.39 pm on NY eve, nothing, nothing, bupkis, rien, niente, nichts, niets, whatsoever on BBC News website on Iran .... it's now extremely bizarre - but hey we've always got the regime's Foreign Minister to read in the Guardian.

Hij verwees daarmee naar een schaamteloze advertorial van Abbas Araghchi, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, in de Guardian, misschien wel het foutste dagblad van de wereld. Twitter ontplofte en de invloedrijke Mahyar Tousi schreef:

As Iranians continue to defend themselves against the Islamic occupation forces on the streets in Iran, the Guardian has decided to become the Iranian regime’s mouthpiece by publishing a propaganda piece by Islamic Republic’s Foreign Minister.

Ronald Plasterk twiette: Dankzij X kunnen we nieuws volgen over Iran. Voor GL/D66/Rode Lijners en hun media speelt kritiek op ayatollahs foute mensen in de kaart (Joden & bondgenoten). Vandaar hun radiostilte. Pech voor democraten, homo's, vrije jongeren en vrouwen in Iran.

En vandaag stond er een vlammende polemiek van Nausicaa Marbe in de Telegraaf.

Ik was benieuwd naar de visie van Keyvan Shahbazi - schrijver, Telegraaf-columnist en cultureel psycholoog - op de meest recente ontwikkelingen in Iran. In 2024 werd hij uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar. Shahbazi, vriend van de show, schreef de volgende bestellers: De Amerikaan van Karadj, en recentelijk De prijs van vrijheid.

Shahbazi: “Het is bijna bewonderenswaardig hoe de media hun prioriteiten stellen. Terwijl tijdens de Gaza-oorlog elke bewering van Hamas zonder pardon werd gepubliceerd in de Nederlandse kranten, heerst er nu een oorverdovende stilte over de protesten in Iran. GeenStijl is de enige uitzondering. De Guardian vond het nodig een opiniestuk van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken te plaatsen, maar over de Iraniërs zelf, die al dagen de straat opgaan en voor hun vrijheid vechten, zwijgt die krant. Er vallen doden: onschuldige burgers, vrouwen, jongeren, arbeiders, die enkel onder het juk van het islamisme uit willen komen. Ditmaal geen Hamas-cameraploegen, geen sensatievideo’s, geen “breaking news”-koppen. Gewoon stilte, terwijl het regime de bevolking bloedig onderdrukt. En dit gaat verder dan Iran alleen. De protesten hebben directe implicaties voor de islamiseringsgolf die het Westen overspoelt. Als het regime in Teheran valt, zal dat de geopolitieke verhoudingen radicaal veranderen — en het zal de interne problemen van het Westen met het islamisme helpen oplossen. Ook zal de gas- en olieprijs drastisch dalen. Maar onze media schrijven liever over de prijs van het vuurwerk. Het is een schande. Natuurlijk geldt hier het nieuwsadagio: No Jews, no news.

Hier en daar las ik dat de opstand een puur economische achtergrond heeft, maar dat is flauwekul. Elke revolutie heeft een vonk nodig. Dit is een massale volksopstand tegen de islamofascistische junta. De eerste demonstratie kwam na de devaluatie van de Iraanse munteneenheid, de rial. Die is in een vrije val terechtgekomen. Er zitten nu anderhalf miljoen rials in een dollar. Voor de islamitische revolutie was dat zevenenhalf. Ze proberen het op te lossen door geld te gaan printen, waardoor er hyperinflatie ontstaat. De directeur van de centrale bank is opgestapt en als oplossing hebben ze de vorige directeur weer aangesteld. Ze draaien in een cirkel. In een van zijn laatste toespraken zei Ali Khamenei dat hij en de ayatollah’s er niet zijn voor de welvaart van de mensen, maar dat ze er zijn om Allah te dienen en om hun goddelijke taak uit te voeren. En hun goddelijke taak is de verwijdering van Israël van de kaart.

Vervolgens keerde de hele bevolking zich tegen het regime. Niet voor niets scandeert het volk massaal: dood aan Khamenei, zelfs in Ghom, de meest religieuze stad van het land, waar de mulla’s worden opgeleid. De oproer is verspreid over het hele land en naar alle steden. De winkels zijn al dagen dicht, er zijn landelijke stakingen. Provinciehuizen zijn bestormd, een paar zijn bezet door de bevolking. Als ik naar die beelden op Twitter kijk, doen die me heel erg denken aan de revolutie van 1978 en 1979. Ik zat op school, in het laatste jaar van de middelbare. De scholen gingen dicht. Voor berichtgeving waren we aangewezen op BBC-Persian service die continu de propaganda van de islamisten uitzond. Nu is er gelukkig internet, en Twitter. Overigens staat de doodstraf op het gebruiken van Starlink van Elon Musk. Het enige land in de wereld. Soms valt het internet uit, de informatie blijft doorgaan, maar mensen gebruiken de app Briar om de beelden toch naar buiten te krijgen, en ik hoor veel van vrienden daar. Mossad is tot de haarvaten van dat regime doorgedrongen. Het bewijs hebben we tijdens de twaalfdaagse oorlog gezien. De top van de IRGC werd toen chirurgisch geneutraliseerd. Een van de redenen van het bezoek van Netanyahu aan Trump de afgelopen week, is dat er tekenen van zijn dat de ayatollahs raketten aan het verplaatsen zijn van het westen naar het oostelijke deel van het land verder uit het bereik van de Israilische straaljagers. En ze zijn begonnen raketkoppen te ontwikkelen voor het dragen van chemische en biologische substanties. Ze zijn al heel ver met de ontwikkeling van kernkoppen, maar hun verrijkt uranium ligt door de Amerikaanse bommen waarschijnlijk onder een paar duizend ton graniet. Daarom willen ze waarschijnlijk overschakelen naar chemische en biologische wapens, om door afschrikking het regime te redden van de ondergang. Ik sluit niet uit dat de ayatollahs die wapens tegen de eigen bevolking gebruiken, als ze echt in paniek raken. Nu al zetten ze Hamas-leden en de Sjiitische milities uit Irak in tegen de demonstranten. Ze zijn te herkennen aan het feit dat ze Arabisch spreken en geen Perzisch. De top van het regime kan alleen nog maar naar Moskou vluchten, niet naar Irak, naar Syrië of naar Libanon, want daar weet Israël ze te vinden. Dus tot de laatste man zullen ze zich verdedigen en desnoods gewoon die raketten richten op de Iraanse steden zelf.

De greep van de shi'itische geestelijkheid op de bevolking is echt weg. En dat is het verschil met vorige opstanden. Die beperkte zich tot de stedelijke intellectuelen, tot de studenten, tot jonge generaties die meer vrijheden wilden, tot vrouwen die geen hoofddoek willen dragen. Maar nu gaat de gewone bevolking in het hele land de straat op, mede door de economische malaise. Het gewone volk kan het dagelijkse voedsel niet meer betalen door die hyperinflatie.

Ik denk dat in een volgende fase ministers en overheidspersoneel vervangen worden door de kopstukken van de revolutionaire garde. En die gaan heel hard ingrijpen als die demonstraties zich voortzetten. En dat zal een volgende fase zijn in een langzame ineenstorting van het regime. Als de onrusten en demonstraties en stakingen zich doorzetten en massaler worden, zal het een kwestie van maanden worden tot een jaar. Maar als deze opstand onderdrukt wordt en dit regime de komende maanden overleeft, gaan we een nieuwe oorlog krijgen in het Midden-Oosten.

Het is echt een misvatting om te denken dat dat regime met onderhandelingen of met praten terug het hok ingaat.Ze hebben een goddelijke taak en dat is chaos te creëren en Israël te bestoken en proberen door die chaos hun twaalfde imam te laten terugkeren.Dat is hun ideologische doel en daar geloven ze in. Dus met dat regime kun je niet in vrede leven.

Op social media wordt al gesmeekt: Bibi, help ons, val de basis van de Revolutionaire Garde aan. En men roept om de terugkeer van de zoon van Shah, die een nieuwe constitutie en een nieuw overheidsstelsel moet creëren. Ik zie een rol voor hem zoals [Norodom Sihanouk](https://nl.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk#:~:text=Norodom%20Sihanouk%20(Khmer%3A%20%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98%20%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB,koning%20en%20staatshoofd%20van%20Cambodja.) die had in Cambodja. Een overgangsfiguur die het land bij elkaar kan houden bij het stervensproces van de islamitische revolutie en hopelijk ook de invloed van de islam. Dat zal een bevrijding zijn voor het Midden-Oosten en een kentering zijn in de wereldgeschiedenis.

Iran was in 1979 een van de meest ontwikkelde landen in het Midden-Oosten en economisch - met een lager bevolkingsaantal - verder dan Zuid-Korea of Turkije. Met het verschil dat de Iraniërs op een oceaan van olie en gas leefden, wat eigenlijk het kapitaal was om het land verder te industrialiseren en te ontwikkelen. En al dat kapitaal en geld is allemaal verspild aan het ontwikkelen van de waanzin van een nucleair project en het financieren van allerlei terroristische misdadige organisaties over de hele wereld. Dus wie het nieuwe Iran erft, zal een ruïne erven, maar wel met een hoogopgeleide, hoogontwikkelde, slimme, jonge bevolking. De immense diaspora komt beslist investeren. Iraniërs in het Westen zijn doorgedrongen tot hogere kringen, hebben zich goed ontwikkeld, zijn kapitaalkrachtig. Als je naar de ICT sector in Amerika kijkt, dan zie je veel Iraniërs. De topman van Uber is bijvoorbeeld een Iraniër.”

Opvallend is het oorverdovende zwijgen van Thomas Erdbrink? Hij was toch “onze” man in Teheran? Als het om het echte nieuws gaat, geeft die meneer nooit thuis. Of is hij alleen goed om te berichten over de mislukte oogst van pistachenoten? Of zoals tijdens de twaalfdaagse oorlog te liegen dat Israël burgerdoelen bombardeerde? Trouwens, wat we ook kunnen doen is een paar van die Hamasleden die de demonstranten beschieten vragen om filmpjes in te sturen. Hún filmpjes worden wel direct door de mainstream media overgenomen en uitgezonden. Maar we noemen het geen genocide.”