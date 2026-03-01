achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Monitoring the Situation in het Stamcafé

Het is aan u

Zo. Wat een dag. De aanval die je wist dat zou komen was eindelijk hier. En hoe. Ayatollah Khomeini, "one of the most evil people in history", is dood. Naar nu blijkt werd hij bij een van de eerste aanvallen samen met een paar andere hotemetoten naar het land van de 72 maagden geschoten door de Israëlische luchtmacht, die in samenwerken met de VS een enorme aanval op Iran uitvoerde. Het regime schoot de hele dag als een kip zonder kop terug, op van alles en nog wat in de regio. Niet alleen in Israël, maar ook in Dubai, Bahrein en Koeweit zijn burgerdoelen geraakt. De aanvallen hadden geen vernietigende impact, maar waren desalniettemin ongekend en eisten slachtoffers. Wat een dag. Een klein clubje bloggers (wij) hield het vandaag voor u allemaal bij, morgenvroeg zijn we er weer. Maar nu gaan we even tukken. Dus voor alle nachtbrakers: het monitoren van de situatie is aan jullie. Monitor ze.

Feest

Tags: stamcafe, monitor, iran, khamenei
@Ronaldo | 28-02-26 | 23:43 | 278 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.