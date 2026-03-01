Zo. Wat een dag. De aanval die je wist dat zou komen was eindelijk hier. En hoe. Ayatollah Khomeini, "one of the most evil people in history", is dood. Naar nu blijkt werd hij bij een van de eerste aanvallen samen met een paar andere hotemetoten naar het land van de 72 maagden geschoten door de Israëlische luchtmacht, die in samenwerken met de VS een enorme aanval op Iran uitvoerde. Het regime schoot de hele dag als een kip zonder kop terug, op van alles en nog wat in de regio. Niet alleen in Israël, maar ook in Dubai, Bahrein en Koeweit zijn burgerdoelen geraakt. De aanvallen hadden geen vernietigende impact, maar waren desalniettemin ongekend en eisten slachtoffers. Wat een dag. Een klein clubje bloggers (wij) hield het vandaag voor u allemaal bij, morgenvroeg zijn we er weer. Maar nu gaan we even tukken. Dus voor alle nachtbrakers: het monitoren van de situatie is aan jullie. Monitor ze.