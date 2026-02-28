'Moordenaar Derk Wiersum krijgt SEKSBEZOEK zonder toezicht in gevangenis, wordt anders agressief'
WTF op een dag vol WTFs
Wat wat wat. John van den Heuvel (bekend van Marco Borsato) dropt in misdaadpodcast Heterdaad iets ronduit saillants over Moreno B., de knakker die advocaat Derk Wiersum voor zijn huis neerknalde en een straf van 30 jaar uitzit in de PI Zaanstad. Die krijgt kennelijk geheel buiten de regeltjes om beschikking over het PI-peeskamertje (waar gevangenen af en toe met hun partners van buiten de lik elkaar mogen likken) om daar ZONDER TOEZICHT seksbezoek te krijgen. Die maatregel is getroffen omdat hij anders GEFRUSTREERD is en zich agressief gedraagt. Nou lijkt Moreno B. ons geen figuur die je ooit ergens nog zonder toezicht met mensen moet laten afspreken, noch iemand die niet kan leren om het een en ander met zichzelf op te lossen. Afijn, een zoveelste gore en grove misstand binnen de gevangenismuren. Zijn die hackers trouwens al opgerot? (nee)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Neanderthalers deden het met ONZE VROUWEN
Wij eisen de oertijd op
Xi Jinping wil meer Chinezen, voert condoomtaks in
Dit mag dus niet; dit mag dus niet
Joran van der Sloot probeert zichzelf in cel te verhangen, "overleefde moordaanslag", toont nieuwe look op Peruaanse tv
Voorlopig oordeel vakjury: uitstekende jas, dito kapsel, aardig woordje over de grens
Bijna 10% alle gevangenen is ongewenste vreemdeling
(klinkt veel maar dat zijn er in dit Madurodamland dus maar 800)
Nu korting van minstens twee weken op gevangenisstraf! Want cellentekort
Narcostatelijke prijsknaller
Bij drie gevangenisbewaarders thuis explosieven afgegaan, een vierde buiten inrichting ernstig mishandeld met honkbalknuppel
Onhollandse toestanden die we vooral nog kennen uit NatGeo docu's over de Aryan Brotherhood
Gevangenismedewerkster deed wipje met gedetineerde. Was 'bevangen door de hitte'
Foto: een vrouw in de gevangenis, maar niet de vrouw in het verhaal
Quincy Promes onderweg naar Nederland!
Heet transfernieuws
RÉVOLUTION! Autobranden en schoten bij meerdere Franse gevangenissen
Allons enfants de la Patriiiiiie