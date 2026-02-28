achtergrond

'Moordenaar Derk Wiersum krijgt SEKSBEZOEK zonder toezicht in gevangenis, wordt anders agressief'

WTF op een dag vol WTFs

Wat wat wat. John van den Heuvel (bekend van Marco Borsato) dropt in misdaadpodcast Heterdaad iets ronduit saillants over Moreno B., de knakker die advocaat Derk Wiersum voor zijn huis neerknalde en een straf van 30 jaar uitzit in de PI Zaanstad. Die krijgt kennelijk geheel buiten de regeltjes om beschikking over het PI-peeskamertje (waar gevangenen af en toe met hun partners van buiten de lik elkaar mogen likken) om daar ZONDER TOEZICHT seksbezoek te krijgen. Die maatregel is getroffen omdat hij anders GEFRUSTREERD is en zich agressief gedraagt. Nou lijkt Moreno B. ons geen figuur die je ooit ergens nog zonder toezicht met mensen moet laten afspreken, noch iemand die niet kan leren om het een en ander met zichzelf op te lossen. Afijn, een zoveelste gore en grove misstand binnen de gevangenismuren. Zijn die hackers trouwens al opgerot? (nee)

Tags: derk wiersum, gevangenis, foekiefoekie
@Zorro | 28-02-26 | 14:41 | 91 reacties

