Het gaat lekker bij Justitie. Waar eerder al de algoritmes van de reclassering zo gebouwd waren dat ze in veel gevallen precies het verkeerde advies gaven, blijkt nu dat de systemen Dienst Justitiële Inrichtingen zeker vijf maanden toegankelijk was voor cybercriminelen en dat mogelijk nog steeds is. De hackers kwamen binnen via een 'lek in de beveiligingssoftware' ('Ivanti EPMM', net als bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak) en hadden de mogelijkheid om op afstand mobiele apparaten te beheren. Ook konden ze bij allemaal gegevens en dat zouden we nog niet zo erg vinden als het gaat om degenen die er op water en brood zitten (lijken ons notities als 'Meneer scheldt vaak met kanker, wil eerder naar buiten', red.), maar het gaat dus om de gegevens van MEDEWERKERS. Als criminelen bij de privégegevens van allerlei mensen die in gevangenissen werken kunnen opent dat natuurlijk allerlei deuren naar grote ellende en bij gevangenissen wil je meestal niet dat allerlei deuren zomaar openen. Het lek daadwerkelijk dichten gaat behoorlijk pittig worden want als die hackers een beetje slim zijn (dat zijn ze, red.) hebben ze allemaal digitale achterdeurtjes aangebracht waardoor de boel nog veel lekker is dan het al was. Kortom, ONZE OVERHEID STAAT ER WEER LEKKER OP en alles is lek, lekker, lekkerst.