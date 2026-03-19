Het Grote Angela De Jong Schrijft In Haar Column Over Haar Eigen Column Verzameltopic
We zullen er wel weer om verketterd worden, maar iemand moet het doen
JE MAG HET MISSCHIEN NIET ZEGGEN MAAR HET LIVEBLOG OVER IRAN STAAT HIER
Angela de Jong schrijft ongeveer een half jaar niet meer over televisie maar over 'algemene onderwerpen'. Daar was iedereen eerst heel erg bang voor, want wat nou als Angela de Jong over Gaza zou gaan schrijven? Nou? Wat dan? Maar de column van Angela de Jong blijkt vooral over de column van Angela de Jong te gaan. We hebben nog even getwijfeld of we daar nou wel een bloemlezing van moesten maken. Maar hier komt-ie.
"Zoals ik ook geneigd ben om van alles te roepen over de opzet en inhoud van RTL Tonight, want ik vond er natuurlijk van alles van. Maar nee, dat was vroeger." Laat het even op je inwerken: Astrid Holleeder belde zelf om duider te worden bij RTL Tonight, 1 september 2025
"Ik had me daarom voorgenomen om vandaag iets te schrijven als: ‘Kom maar op met die campagne. Verras me. Overtuig me. Er valt een wereld voor jullie te winnen.’" Elke keer als een nieuwe peiling uitkomt, kijk ik er vol ongeloof naar, 2 september 2025
"Na wat ervarinkjes uit het verleden weet ik inmiddels dat je beter kunt zeggen dat je kinderen haat, tegen de islam bent of vóór een terugkeer bent van Zwarte Piet, dan dat je per ongeluk laat vallen dat je een aangeboren afkeer van en angst voor honden hebt." Ik kan beter iets schrijven over de islam, Zwarte Piet of kinderhaat dan het onderwerp dat ik vandaag kies, 3 september 2025
"Ik wilde zeggen dat het ‘mooi’ is dat dit initiatief is voortgekomen uit de moord op die andere jonge vrouw, Anne Faber, maar dat woord klinkt zo volkomen misplaatst bij dit soort gruwelijke gebeurtenissen." Er is een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor dit soort mensen, dat weet ik zeker, 5 september 2025
"U begrijpt, ik ben niet zo’n fan van het afschaffen." Laat die GroenLinks-twintigers eerst maar eens vijf dagen gaan werken, in plaats van met hun reet op Bali te zitten, 9 september 2025, zie ook De Grote GeenStijl Factcheck Van De Achterlijke Angela De Jong Hypotheekrenteaftrek Column
"Ik zal er wel weer om verketterd worden, maar weet u wat ik daarom óók dacht toen ik las dat tegenwoordig 27 procent van de kinderen in ons deel van de wereld te dik is?", 11 september 2025, Ik zal er wel om verketterd worden, maar dit dacht ik toen ik las dat er steeds meer dikke kinderen zijn
"Mijn eerste ingeving was: laat gaan. Geen aandacht aan besteden. Gekken heb je altijd en overal. Dit ene incident zegt niets over onze samenleving als geheel. Maar het is zo absurd, dat ik het niet uit mijn hoofd krijg. (...) Ik ben zelf ook heus niet vies van provoceren. Er zijn van die dagen dat ik niks zo lekker vind als mensen op de kast jagen, vooral linkse mensen." Ik had nog nooit van hem gehoord, maar mijn pubers reageerden alsof Messi dood was geschoten, 12 september 2025
"Misschien zou het me niet moeten verbazen. (...) Ik roep ook maar wat. (...) Ik ben nog geen vijftig maar ik snap de wereld af en toe echt niet meer." Waar komt die idiote kronkel bij intelligente, jonge mensen toch vandaan?, 15 september 2025
"Ik heb het nu ook weer over haar liefdesleven en niet over het gebrek aan daadkracht voor de boeren. (...) Ik zou van alles over dit fragment kunnen zeggen, want ik kreeg er op verschillende plekken jeuk van. Maar laat ik het positief houden." Het was natuurlijk geen toeval dat Femke Wiersma haar ex stond te zoenen op Prinsjesdag, 17 september 2025
"Al weet ik ook wel dat mijn ‘rot toch op, Donald’ geen zoden aan de dijk zet." We zijn hier niks heiliger dan Amerika, kijk maar naar wat er gebeurde met VI, 18 september 2025
"Ik kan hier gaan zitten meehuilen met het RTL-tribunaal, over hoe gevaarlijk de Daveys van deze wereld zijn en wat een lul Andrew Tate is. (...) Bovendien, je mag het tegenwoordig niet hardop zeggen, maar veel gezinnen zouden enorm opknappen als pa en ma niet elke dag gestrest heen en weer hoeven te sjezen tussen crèche en oppas." Je mag het niet hardop zeggen, maar veel gezinnen zouden opknappen van een moeder (of vader) die altijd thuis is, 29 september 2025
"Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik dat met liefde deed. Maar dan zou ik liegen." Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik met liefde naar mijn vader in het verpleeghuis rijd, maar dan zou ik liegen, 30 september 2025
"Sommige gewoonten zitten diep ingesleten en verander je niet zo snel. Zoals elke dag even online spieken of er nog medianieuwtjes zijn. Je kunt het meisje immers wel uit de tv halen, maar de tv niet uit het meisje." Zul je net zien: stop ik als tv-columnist, gaat híj een tv-programma presenteren, 1 oktober 2025
"De laatste alinea is cynisch bedoeld hoor. Laat daar geen twijfel over bestaan." Je zou bijna denken dat de foto van Alexia en Antoon zo gepland is, 2 oktober 2025
"Kan natuurlijk ook zijn dat u nu denkt dat ik zit te ijlen." Iedereen snift en kucht, maar ik heb helemaal geen zin om een coronatest te doen, 3 oktober 2025
"Ik ga bijna - bijna, zeg ik hè - terugverlangen naar de ouderwetse vieze gluurder die in zijn vale regenjas door een spleet in de gordijnen stond te kijken." ‘Geil’ is nog het minst erge dat ze met hun zieke reptielenbrein kunnen bedenken, 6 oktober 2025
"Ik weet het, ik maak me niet populair door het op te nemen voor Caroline van der Plas." Ze zou fout, dom, populistisch, fascistisch en ook nog een zionist zijn, maar toch neem ik het voor haar op, 7 oktober 2025
"Maar weet u? Ik heb helemaal geen zin om cynisch te doen. Niet vandaag." Kijk naar de arrogante tronie van Trump toen hij het briefje kreeg en je weet hoe laat het is, 9 oktober 2025
"Maar het heeft geen zin om als een boze kleuter mijn vingers in mijn oren te steken en eigenwijs ‘je mag ook niets meer tegenwoordig’ te dreinen." Hoelang vinden we het nog normaal dat René van der Gijp elke avond een glas wijn drinkt in VI?, 14 oktober 2025
"Of nou ja, het halve land, het halve land… Ik hoor het mezelf hier zeggen. Wij van de media denken graag dat ie-der-een deze dagen met elke snipper en elke flard van de verkiezingen bezig is." Het was bizar: deze man wordt wellicht onze premier, maar de mensen herkennen zijn foto niet eens, 21 oktober 2025
"Nu ga ik hier heus niet beweren dat vroeger alles beter was. Ik zou niet durven. Maar we slaan op sommige fronten door in dit land. Dat mag ik toch wel zeggen?" Bij zo’n achterlijke fatbike hoort een bepaald type kind met een asociale houding richting de rest van de wereld, 24 oktober 2025
"Ik heb even getwijfeld of ik de namen van die nobody’s moest noemen. Het is nou niet zo dat ze afgelopen periode opvielen door hun sprankelende aanwezigheid of messcherpe bijdragen in de debatten. Maar ik heb besloten het wel te doen. Want laten we hopen dat deze mannen, Maikel Boon en Patrick Crijns genaamd, komende woensdag niet herkozen worden en hard op zoek moeten naar een gewone baan." Onthoud de namen van deze PVV-kleuters die verantwoordelijk zijn voor een nieuw dieptepunt, 27 oktober 2025
"Ik trapte er zelf ook in. In totale shock heb ik dinsdagmiddag twee podcasts vol zitten kletsen over wat ik allemaal voor idiote dingen had gehoord. En daarna heb ik er nog uitgebreid over nagepraat met iedereen die ik tegenkwam. Dom. Ik had beter moeten weten." Dik applaus voor de verdediging van Marco B., ook ik trapte er zowaar in, 29 oktober 2025
"Moet ik nog zeggen dat ik Halloween het stomste feest vind dat er bestaat, of had u dat al opgemaakt uit bovenstaand stukje?" Nederland voor de Nederlanders, ja ja. Ondertussen vieren we massaal dit achterlijke, buitenlandse feest, 31 oktober 2025
"Ik heb even getwijfeld of ik dit moest schrijven. Want het voelt toch een beetje alsof ik iets verwerpelijks doe. Iets waar ik me voor moet schamen, zoals in het donker tegen kleine hondjes schoppen. Maar sinds ik afgelopen weekend op deze nieuwssite bericht op bericht las over afslankmedicatie, de toename van het aantal vergiftigingen, het schimmige onlinecircuit en de dooddoener van de minister dat ‘er internationale afspraken nodig zijn’, besloot ik toch maar uit de kast te komen. Want er gaat alleen iets veranderen, als we allemaal open en eerlijk zijn.Dus hier gaat-ie. Ja, ik beken." Het kost me 250 euro per maand, maar dat heb ik grif over voor de rust in mijn hoofd, 3 november 2025
"Ik las dat we er vooral ‘gewoon’ over moeten doen. Er geen groot thema van moeten maken. Want als we het te bijzonder maken, zou dat het verkeerde signaal zijn aan de 5 procent van de Nederlanders die óók homoseksueel is. (...) Die innemende glimlach. Moet ik die als vrouw van middelbare leeftijd gaan bezingen? Ik ben toch zeker Jesse Klaver niet. (...) Nee, sorry lieve homo’s van Nederland, ik ga het vandaag wél over Jettens homoseksualiteit hebben. Want ik ben daar nogal enthousiast over. En als ik ergens heul enthousiast over ben, dan kan ik niet zo goed ‘gewoon’ doen." Mijn tenen zitten nog in een kramp na wat Jesse Klaver gisteren over de glimlach van Rob Jetten zei, 4 november 2025
"Iets over vingeren, dat ik niet eens meer wil herhalen." Ze hoeft de opmerking over haar 'koplampen' niet eens gehoord te hebben om toch te weten hoe laat het is, 5 november 2025
"Het voelt zo obligaat om te zeggen, maar ik hoop zó dat zij ooit in staat is om zich weer ergens veilig te voelen." Bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje moet ik gek genoeg aan deze woorden van Youp van ‘t Hek denken, 6 november 2025
"Ik had deze column net af toen het nieuws kwam dat Viola overleden is." Ja ja Caroline, je hebt je beste jaren aan de BBB gegeven en dan word je ijskoud afgedankt, 7 november 2025
"Ik weet niet of u in uw omgeving de laatste dagen toevallig een poging hebt gewaagd om een gesprekje aan te knopen over de komende formatie en welke partijen het met elkaar moeten gaan doen, maar ik mijd het onderwerp. (...) Al moet ik wel op mijn tong bijten op zo’n moment. Want ik héb natuurlijk wel een mening. (...) Het kost me moeite, maar ik houd mijn mond. Je hebt als kiezer in de formatie helaas ook niets te zeggen. Maar ondertussen vind ik er van alles van." Had Rob Jetten niet gezegd dat hij er voor álle Nederlanders wil zijn? Nou dan, 10 november 2025
"Ik sluit niet uit dat AxionContinu en MVGM - ik noem ze nog maar een keer - ineens wél in actie komen nu er een stuk in de krant heeft gestaan." Het is toch om de ogen uit je kop te janken? Dat zoiets kan in Nederland, 24 november 2025
"Voor er praatjes de wereld in komen: bovenstaande gaat niet over mijn huidige schoonmoeder. Ik zou liegen als ik hier zou beweren dat wij een warme, vriendschappelijke band hebben. (...) In de damesbladlijstjes vond ik geen beschrijving die alle facetten van haar verknipte karakter en pestgedrag recht deed. Dus mag ik die bij deze introduceren?" Er is een nieuw type schoonmoeder: het narcistische takkewijf dat iedereen kleineert die in haar aura komt, 25 november 2025
"Ik probeer me uit alle macht voor te stellen hoe dat moet zijn. Hoe het moet voelen. Maar ik kom er vermoedelijk niet eens bij in de buurt." Je wilt je dochter tegen elk gevaar beschermen, maar dan is daar een monster met een vleesmes, 26 november 2025
"Ik wist het. Ik wist het gewoon. (...) Sorry, ik kan beter even tot tien tellen voor ik verder ga. Anders ga ik dingen roepen waar ik problemen mee krijg. Maar ik kan het niet helpen, dat verhaal over een Utrechtse basisschool die Sinterklaas in de ban doet ‘om onrust onder Surinaamse teamleden en ouders te voorkomen’ heeft een niet zo goed effect op mijn bloeddruk." Na Zwarte Piet moet nu ook Sinterklaas eraan geloven, 27 november 2025
"Ik deel op deze plek vaak genoeg schimpscheuten uit aan onze hoofdstad en de havermelkbende die daar woont, maar eerlijk is eerlijk: dit doen ze toch maar gewoon. (...) Ik krijg het als Rotterdamse bijna mijn bek niet uit maar: neem verdorie eens een voorbeeld aan Amsterdam." Ze kosten geen drol meer en we haten ze allemaal intens, maar toch wordt er bitter weinig aan gedaan, 28 november 2025
"Ik voelde me aangesproken. Duh. Natuurlijk voelde ik me aangesproken. Want ik gebruik dat spul. Dat hier opschrijven een maand geleden, voelde als uit de kast komen. (...) Bovendien kon ik de reacties al uittekenen." Ben je echt een rolmodel als je je met maat 48 in een string propt met elke put en lillende kwab zichtbaar?, 1 december 2025
"Als ik een goed mens was, zou ik hier nu schrijven dat ik hem op een koude avond heb opgezocht met een thermoskan warme chocolademelk en een droge slaapzak. Dat hij mij zijn levensverhaal vertelde en ik nu overweeg om Robert ten Brink te bellen om hem op kerstavond bij ons thuis te herenigen met zijn familie." In plaats van de man op te zoeken en een droge slaapzak te geven, heb ik mijn kinderen voor hem gewaarschuwd, 2 december 2025
"Het was aandoenlijk. Ik zou het predicaat ‘schattig’ er zelfs op durven te plakken. (...) Het gekke is, bij iedere andere politicus had die quasi-bescheiden houding waarschijnlijk averechts gewerkt. Zou het me de kriebels hebben gegeven." Er is iets behoorlijk geks aan de hand met Rob Jetten en Henri Bontenbal, 3 december 2025
"Het wordt niet gewaardeerd als je het deze dagen hardop zegt, dat weet ik ook wel, want dan ga je tegen het landsbelang in en nog wat meer van die dooddoeners, maar ik vind het vermakelijk om te zien wat er momenteel gebeurt." Het toontje dat deze formatie tegen Yesilgöz wordt aangeslagen is niet te harden, 8 december 2025
"Ik dacht dat ik de afgelopen vijftien jaar waarin ik professioneel tv keek zo’n beetje alles had gezien." Een interview als gisteren bij Eva kan ik me de afgelopen vijftien jaar niet herinneren, 9 december 2025
"Ik zou hier graag beweren dat het me verbaast. Maar dat is niet zo. Met twee voetballende dochters weet ik maar al te goed wat voor mannenbolwerken voetbalclubs nog altijd zijn." Ja, kíjken naar voetballende meiden in hun strakke broekjes, dat vinden mannen prima, 10 december 2025
"Het is niet netjes, dat weet ik ook wel. U kunt het niet zien, maar ik doe echt m’n best om mijn gezicht in de plooi te houden terwijl ik dit optik. Ik vind het verschrikkelijk. Heus. Vooral voor al die mensen die dit bedacht hebben en nu zo vreselijk op hun kop hebben gekregen waardoor ze afstevenen op een vreselijke kerst - oh heerlijke ironie. Want die kerstbonus kunnen ze wel vergeten natuurlijk. Ach nee, wie probeer ik voor de gek te houden? Ik vind het werkelijk geweldig nieuws: McDonald’s heeft zijn kerstreclame teruggetrokken na massale, wereldwijde kritiek." Ik vind het schitterend om te zien hoe al die verschrikkelijke types eindelijk op hun nummer zijn gezet, 11 december 2025
"Ja, ja. Ik weet het. Er zijn ergere problemen in de wereld. (...) Alleen, lieve mensen, en ik besef dat ik hiermee de toorn van mijn collega’s over me afroep, maar ik roep het hier toch als service, voor al die mensen die hun kerstborrel nog op de agenda hebben staan: niet elk detail van het feestje hoeft in de groepsapp te worden gedeeld. (...) Of ik maandag nog een baan heb, is dan weer een ander verhaal." Of ik maandag nog een baan heb na deze column is de vraag, 12 december 2025
"Misschien gaat niet bij iedereen nu een belletje rinkelen, maar zij is die transdarter, al gebruik ik dat woord met enige schroom. (...) Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ze uitgerekend in die wereld zoveel moeite zouden hebben met mensen die toevallig ietsje anders zijn dan de rest." Voor de mannen in deze sport zou je een blokje om lopen, maar juist in die wereld zijn ze bang voor een vrouw, 16 december 2025
"Ik zou kunnen zeggen dat het door de tijd van het jaar komt, door de lichtjes, het idee van samen zijn en de onbedwingbare behoefte aan terugblikken. Dat het sowieso aan 2025 ligt, het jaar waarin veel te veel mensen ziek bleken en dood gingen. Mijn vader. De vader van een dierbare vriendin. Trouwe lezer Cees, die bijna elke dag een kort maar lief mailtje stuurde. Al die BN’ers. Maar daarmee zou ik Jade tekortdoen." Ineens zat ik in mijn eentje te janken achter mijn computer, 17 december 2025
"Ik heb overwogen om hier eens op te tikken wat een bedreiging doet met iemand. Misschien dat het helpt als zo’n reaguurder weet hoe het erin hakt, in hoofd en lijf, op een niveau dat je nog niet eerder kende, ook als je dat niet wilt en tegen jezelf zegt dat je het niet serieus moet nemen. Maar ik gun de randdebielen de lol niet." Wat kun je doen in zestien seconden? Nou, wat dacht je van een leven verwoesten?, 19 december 2025
"Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, want één vlok en het is tegenwoordig meteen overlast, paniek, code oranje en ‘absolute chaos’. Houd toch op. Geniet er gewoon van." Sommige tradities in dit land zijn bijzonder hardnekkig, zag ik aan het lege schap in de AH, 5 januari 2026
"In een vorige functie was ik leidinggevende. Het is maar goed dat er een andere baan op mijn pad kwam, want ik zou het nu niet meer kunnen. (...) Hoe vaak ik niet een privé-afspraak laat schieten, omdat werk er op de onmogelijkste tijdstippen tussendoor komt. Maar als je dat zegt, kijken mensen je aan alsof je gestoord bent. Nu snapt u waarom ze me liever op deze plek hebben dan aan het bureau." Zo’n pennenlikker van een collega die om 17.01 uur aan zijn stutten trekt? Ik word er hels van, 8 januari 2026
"Hij is natuurlijk een gewiekste ondernemer die overal kansen ruikt om zijn handel uit te breiden. Dat weet ik ook wel. Ik heb eens bij een lezing van hem gezeten en dat deed hij zo charmant dat hij mij daarna voor dik geld een roestig tosti-ijzer of zelfs mijn schoonmoeder had kunnen verkopen. Dus zeg ik het hierbij maar vast zelf: ik sluit niet uit dat ik met open ogen in de zoveelste listige marketingtruc van Coolblue’s Pieter Zwart trap door hier over zijn tandeloze filmpje op Linkedin te beginnen. (...) Ik weet het, half Nederland zal even in opstand komen over zoveel betutteling. Na vlees, Zwarte Piet en vuurwerk weer iets dat wordt afgepakt. Jammer dan. (...) Ik ben er helemaal geen voorstander van dat de overheid alles voor ons oplost. Maar soms heb je gewoon een beetje hulp nodig, zeker als ouder." Na vlees, Zwarte Piet en vuurwerk weer iets dat wordt afgepakt, en hier ben ik zéér voor, 9 januari 2026
"Ik wil het niet weten. Ik wil het niet lezen. Ik wil het vergeten. En toch klik ik het aan. Praat ik erover met de mensen om me heen. Schrijf ik er vandaag over." Ze aten nog een patatje met hem, omdat ze hem vertrouwden. Dat kon dus totaal niet, 12 januari 2026
"Na het lezen van de verhalen van zijn slachtoffers heb ik zitten fantaseren wat ik allemaal met zijn anus zou willen doen. Dat was alles behalve likken, kan ik u verzekeren." Julio Iglesias mag zijn kwijlliedjes vanaf nu stoppen op die ene plek waar hij vrouwen dwong hem te likken, 14 januari 2026, zie ook DIT IS GEEN TOPIC over Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken (zie wat we deden hier, red.)
"Zullen we het vandaag gewoon weer eens ongegeneerd over onze eigen luxeproblemen hebben? De wintersport bijvoorbeeld, die langzamerhand onbetaalbaar wordt. (...) Ik doe nu wel stoer, maar ben zelf net zo krom bezig." Tientjes besparen op skihuur, maar wel 68.000 euro betalen voor een chalet, 20 januari 2026
"Het zou zomaar kunnen dat er een wijze les zit in het bizarre diplomatieke steekspel dat zich afgelopen dagen afspeelde rond Groenland. Eentje die we ons allemaal kunnen aantrekken. Maar dat klinkt natuurlijk vreselijk soft. En het zou betekenen dat we iets aardigs moeten zeggen over Rutte en dat willen we natuurlijk al helemaal niet." Hij is verguisd, hij is belachelijk gemaakt, hij is keihard uitgelachen, maar hij had dus wél gelijk, 22 januari 2026
"Zullen we nu alsjeblieft weer een beetje normaal gaan doen met z’n allen?" Het begon zo lief, maar zoals wel vaker loopt het in Nederland uiteindelijk weer gierend uit de hand, 23 januari 2026
"Je mag mensen niet op hun uiterlijk beoordelen. Behalve dan dat van die afschuwelijke types als Gregory Bovino, vind ik. (...) Ik zal niet verklappen hoe het met zijn evenknie afloopt in One battle after another, want kijk de film vooral zelf als u dat nog niet gedaan heeft. Het voelde als gerechtigheid, dat durf ik wel te zeggen." Dat enge, geschoren, arrogante hoofd waar de kilte vanaf straalt, zegt al genoeg, 27 januari 2026
"Al kun je dat beter niet meer hardop zeggen. In bepaalde kringen zien ze kritiek op de fatbike als klassenjustitie en racisme. Reden: ze zijn nogal populair onder jongeren met een migratieachtergrond. (...) Ik zou willen dat ik het verzin, maar dat is niet zo. (...) Je zou natuurlijk kunnen denken dat het probleem zich vanzelf oplost als we die gasten op fatbikes maar lang genoeg zonder helm op opgevoerde exemplaren met dunnere banden laten rondrijden. Maar dat zou wel erg cynisch zijn." Jongeren op de terreurfiets zijn niet zielig, wat Bij1 in Amsterdam ook zegt, 2 februari 2026
"Ik ben nooit vatbaar geweest voor complottheorieën. Maar na wat er de afgelopen dagen weer boven tafel kwam in het Epstein-dossier weet ik gewoon niet meer wat ik moet denken." De 'naïeve' Yfke Sturm vroeg een veroordeelde zedendelinquent of er al leuke meisjes waren, 3 februari 2026
"Natuurlijk heb ik makkelijk praten. Ik heb een baan van niks." Voor het eerst besloot ik mijn AOW-leeftijd te googelen en ik schrok me rot, 4 februari 2026
"Laat ik maar de eerste 35-plusser zijn die het gewoon toegeeft: ik snap geen bal van Jutta Leerdam." Laat ik de eerste 35-plusser zijn die het toegeeft: ik snap geen bal van Jutta Leerdam, 9 februari 2026
"Makkelijk gezegd van mij natuurlijk. (...) Goh, dat klinkt eigenlijk best lekker. Ik denk dat ik ook coach/therapeut/people motivator/verbinder word. De bijbehorende clichés heb ik immers al perfect onder de knie." Bij de winst van Jutta buitelde iedereen over elkaar heen, maar over Joep blijft het akelig stil, 12 februari 2026
"Ik zal hier even pauzeren, zodat u de gelegenheid hebt om een paar stevige krachttermen in mijn richting te slingeren, want het is natuurlijk een schande dat ik het durf op te nemen voor die graaiende boevenbende in Den Haag." Dit advies aan Rob Jetten laat zien hoe groot de kloof is tussen Den Haag en de gewone man, 13 februari 2026
"Noem me gerust een harteloos kreng, maar daar vind ik iets van. En mijn rechtvaardigheidsgevoel ook. Het is logisch dat er een wachtgeldregeling bestaat, anders zou nooit meer iemand de stap naar grillig Den Haag maken, waar carrières zomaar ineens over kunnen zijn. Maar voor een liegende politicus die niet eens de ballen heeft om de verantwoordelijkheid te nemen voor haar gedrag en in haar verklaring iets lispelt over ‘spijt van het beeld dat is ontstaan’?" Twee jaar wachtgeld voor een liegende net-niet-staatssecretaris, daar vind ik wat van, 18 februari 2026
"Er is amper aandacht voor jouw stap terug, laat staan een filmpje of aardig woord voor wat je allemaal hebt gedaan en gegeven. Dus laat ik die ene dan maar zijn. Lieve Caroline, ik heb van je genoten. Dat kan ik makkelijk zeggen, want ik ben geen boer." Ooit was ze kijkcijferkanon en verlosser, nu kan ze niet meer uit haar ogen kijken van vermoeidheid, 23 februari 2026
"Ik had het vandaag ook liever over iets gezelligers en feestelijkers gehad. Het is immers bijna weekend, de lente komt eraan, we gaan morgen weer gezellig met z’n allen naar de voetbal en misschien wel uit eten, dus laten we het vooral luchtig houden. Er is immers al genoeg ellende in de wereld. En toch moeten we het erover hebben. Het erover blíjven hebben met z’n allen. Tot vervelens toe. Want er zijn te veel politieke stromingen en andere krachten in deze wereld die gretig knagen aan de rechten van de vrouw." Mijn 19-jarige dochter schuimbekte nog net niet toen ze ontdekte dat een vróúw haar rechten wil inperken, 27 februari 2026
"Het spijt me als u door bovenstaande alinea net uw koffie door de kamer hebt gesproeid. De naam Trump roept bij veel mensen al antiperistaltische bewegingen op. En gordelroos is ook allesbehalve een fris praatje, ik weet het. Twee weken terug schreef ik dat ik er sterk over denk om het vaccin ertegen te halen, op eigen kosten, omdat er serieuze aanwijzingen zijn dat het ook de kans op dementie verlaagt. Dat heb ik geweten. Ik ben ongevraagd bedolven onder onsmakelijke foto’s, die nog op mijn netvlies staan gebrand." Ach, 400 euro, dan gaan we gewoon twee keer niet uit eten, 3 maart 2026
"Maar laat ik al die influencers niet allemaal over één kam scheren." Ik lever nog liever mijn BSN en IBAN in bij Odido dan dat ik op een strandbedje lig in dit proletarische oliestaatje, 4 maart 2026
"Ik heb getwijfeld of ik het onderwerp hier wel moest aansnijden." ‘Roberto wacht boven op je’, zei haar moeder tegen Ingrid (8), ‘je moet maar even heel lief voor hem zijn’, 5 maart 2026
"Het is iemand die hier helemaal niet hoort te zijn. Ik probeer een net mens te zijn en mezelf voor te houden dat déze details er niet toe doen. Dat ze niks zeggen. Maar dat lukt me niet." Bij ons in de wijk is een studente aangevallen door een veiligelander, iemand die hier niet hoort te zijn, 6 maart 2026
"Ik heb lang getwijfeld of ik hier vandaag wel een stukje over moest schrijven. Want wat kun je er nog over zeggen dat niet aanvoelt als een deur die al honderd keer met kracht is ingetrapt? ‘Van kinderen blijf je af.’ ‘We moeten weer leren om vaker de schouders op te halen, in plaats van al onze boosheid van ons af te schrijven op sociale media.’ Ja, gaap, dat weten wíj allemaal heus wel. Zíj doen het alleen niet." Wie een kwartier lang naar het gejank van zo’n laffe eikel kan luisteren, is een held, 11 maart 2026
"Soms is het lastig om de juiste woorden te vinden. Twijfel je zelfs of het wel aan jou is óm er iets over te zeggen. (...) Het is zo makkelijk om te zeggen dat ik me het kan voorstellen, maar dat is natuurlijk niet zo. Wij als niet-Joden weten niet hoe het voelt, nog niet eens een begin." Daar was die éne vraag, hardop uitgesproken, door Eva Jinek, 17 maart 2026
"Ik had er uit mezelf ook niet direct erg in, hoor. Als columnist ben je nou eenmaal geneigd eerder te letten op wat er niet goed gaat, dan op wat er allemaal wél goed gaat. Het was nota bene een Belg die me erop moest wijzen. We maken ze graag belachelijk, onze zogenaamd domme zuiderbuurtjes, maar ze zien het vaak akelig scherp. En kunnen het dan ook nog eens jaloersmakend mooi verwoorden." Het was nota bene een Belg die me op deze mensen moest wijzen, 18 maart 2026
"Ik had me voorgenomen om op deze plek geen aandacht te besteden aan het relletje dat al een maand suddert tussen Ruud de Wild en documentairemaker Julie Ng. Want: waar gaat het nou helemaal over?" Zeg gewoon dat je een schijthekel hebt aan iemand, maar stop met die onzinnige racismeclaim, 19 maart 2026
