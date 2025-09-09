Hier kon je op wachten. Angela de Jong is gestopt met schrijven over tv en daar komen ongelukken van. Vandaag bijvoorbeeld, heeft Angela de Jong een mening over de hypotheekrenteaftrek. Nou zal Angela de Jong zelf waarschijnlijk vinden dat het een prima mening is omdat er allemaal lezers van het AD zijn die er net zo over denken als zij, maar dat is kletskoek. De column van Angela de Jong staat namelijk vol met feitenvrij gebabbel en dat gaan wij eens even haarfijn aantonen met een zogeheten factcheck. Na de breek.

AdJ: Ik vraag me toch af hoe het kan. Eerst hoor je jarenlang amper een partij over de hypotheekrenteaftrek, dan is het opeens hét tovermiddel om een einde te maken aan alle ellende op de woningmarkt.

GS: Wij vragen ons toch af hoe het kan. De hypotheekrenteaftrek is al sinds de verkiezingen van 2012 (en eigenlijk daarvoor) voortdurend onderwerp van politieke discussie. Sterker nog, het kabinet-Rutte II besloot de hypotheekrenteaftrek flink te versoberen, wat de VVD een hoop gezeik opleverde. Het kabinet-Rutte III sprak af die versobering te versnellen, en dat is ook gebeurd. In 2020 was er gedoe over de hypotheekreanteaftrek. In 2022 was er ook gedoe over de hypotheekreanteaftrek. In 2023 was er vooral gedoe over het eigen risico, maar nu zijn we alweer een tijdje bezig met de hypotheekrenteaftrek. Er komen namelijk verkiezingen aan.

AdJ: Als we dat aanpakken - of beter gezegd: afpakken van de mensen - dan komt het wel goed. Ja ja. Behalve dan natuurlijk voor die arme huizenbezitter, die de paar honderd euro per maand keihard nodig heeft. Al is het alleen maar om een warmtepomp te installeren en de oude ruiten te vervangen door HR+++ glas omdat hij anders failliet gaat door de energierekening waarvan 70 cent per kuub gas naar de nationale schatkist vloeit. En dan is er nog de verhoging van de ozb die hij elk jaar braaf slikt.

GS: Ahaa. Het is Angela de Jong allemaal te doen om de arme huizenbezitter. De huizenbezitter die gemiddeld dertien keer zoveel vermogen heeft als een huurder (en dat is exclusief eigen woning), die arme huizenbezitter. En ja, belasting betalen is stom, dus dat zijn we verder helemaal met Angela de Jong eens. Zie je hoe dat werkt, Angela? Dat heet nou NUANCE.

AdJ: ‘Ah joh, maak je niet druk, ze compenseren het heus wel via de inkomstenbelasting’, klinkt het dan zalvend. Ja ja, de Belastingdienst.

GS: Dit is raar. Nou doet Angela de Jong alsof de Belastingdienst gaat over het verhogen of verlagen van de inkomstenbelasting. Terwijl: daar gaat de politiek over. Dezelfde politiek die ook beslist over het al dan niet afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. En Angela de Jong kan wel suggereren dat de Belastingdienst de tarieven van de inkomstenbelasting niet kan aanpassen, maar dat is onzin. Zo werd dit jaar het tarief van de eerste schijf verlaagd. Dat kan de Belastingdienst gewoon. Arme huizenbezitters die een paar honderd euro per maand keihard nodig hebben weten dit nog, want die merkten dit aan hun loonstrookje. Angela de Jong kennelijk niet, die was te druk met rekeningen sturen naar RTL Boulevard/RTL Late Night/Vandaag Inside/waar ze dan weer aanschoof om haar column voor te lezen.

AdJ: Die er een potje van maakte bij de kinderopvangtoeslagen en niet eens iets simpels als 0 procent btw op groente en fruit kan invoeren.

GS: Hee daar heb je dit hardnekkige misverstand weer. Arme huizenbezitter De Jong heeft zeker te veel naar de VPRO gekeken. In dit topic hebben we al uitgebreid uitgelegd dat de btw op groente en fruit op 0 procent zetten een slecht idee is, en dat de Tweede Kamer er daarom tegen heeft gestemd.

AdJ: En hoe betrouwbaar is de politiek op lange termijn? Kijk even naar al die zonnepanelen op het dak waarmee mensen dachten slim bezig te zijn.

GS: Oh ja. Kijk even naar die salderingsregeling die er al jarenlang voor zorgt dat mensen zonder zonnepanelen meebetalen aan een financieel voordeel voor mensen met zonnepanelen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met de hypotheekrenteaftrek.

AdJ: U begrijpt, ik ben niet zo’n fan van het afschaffen.

GS: U begrijpt, wij zijn niet zo'n fan van Angela de Jong.

AdJ: Al helemaal niet toen Frans Timmermans het presteerde om huizenbezitters neer te zetten als halve criminelen die het verpesten voor de jongere generatie. Hou toch op. Los het stikstofprobleem op en ga bouwen.

GS: Prima zinnen dit, 100% eens Angela.

AdJ: Laat bovendien die verwende twintigers uit de GroenLinks-achterban eerst eens vijf dagen per week gaan werken in plaats van dat ze om de drie maanden met hun reet op het strand op Bali neerploffen ‘om zichzelf te vinden’.

GS: Ja ho stop wacht. Dit is uitstekende columnistiek, zeker omdat al die BlueSkyisten op BlueSky er helemaal om uit hun blauwe panty van schieten. Wij waren een halfuur geleden nog op het strand op Bali en daar zag het helemaal groen van de verwende twintigers uit de GroenLinks-achterban die waren neergeploft 'om zichzelf te vinden'. Dit is dus 100% waar.

AdJ: Maar toen begon het CDA ook al. Redelijke, fatsoenlijke Henri Bontenbal, de enige in de politiek die ik op zijn blauwe ogen wil geloven. Nu nog wel, tenminste. Als hij het een goed idee vindt, dan is er misschien toch wat aan de hand.

GS: Arme Angela de Jong. Was hier gestopt met schrijven. Of beter nog, was gewoon tv-columns blijven schrijven, die waren soms best wel leuk.

AdJ: Wie zich er een beetje in verdiept, ontdekt een rapport van het ministerie van Financiën waarin staat dat de aftrek vanaf 2031 niet meer is te doen voor de Belastingdienst. Er is sinds 2001 nooit goed bijgehouden wanneer van elke hypotheekbezitter zijn dertig jaar aftrek erop zit. Aha. Daarom mag de huizenbezitter nu op de blaren zitten.

GS: Wij hebben dat rapport ook gelezen hoor Angela (voor dit topic). Daaruit blijkt dat dit probleem de staat ongeveer een miljard per jaar zou gaan kosten. Dat is fors, maar niet zo fors als de 11 miljard die de hypotheekrenteaftrek nu kost. Bovendien is het advies juist om die 30-jarenregeling af te schaffen en iedereen onbeperkt de hypotheekrente af te laten trekken. Dat is dus gunstig voor hardwerkende niet-GroenLinkser die nooit naar Bali gaat!

Tegelijkertijd wordt inderdaad geadviseerd om de hypotheekrenteaftrek te versoberen, maar gewoon omdat het een ontzettend onhandige regeling is. Pagina 27: "Een voorbeeld van een ondoeltreffend belastinginstrument is de hypotheekrenteaftrek. Het beoogde beleidsdoel van meer eigen woningbezit wordt niet behaald, omdat de aftrek met name prijzen opdrijft, en niet zozeer tot meer eigen woningbezit leidt. Dat laatste doel kan effectiever met andere maatregelen worden bereikt, in het bijzonder door het aanbod van woningen te vergroten." Oftewel: los het stikstofprobleem op en ga bouwen.

Ook nog een leuk citaat, op pagina 157: "Een gefaseerde afbouw van de hypotheekrenteaftrek kunnen huishoudens goed opvangen."

Suggereren dat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek alleen maar op de agenda staat vanwege het feit dat de Belastingdienst in 2031 niet kan bepalen wie er mogelijk geen recht meer op heeft is echt een vreemde manier van complotdenken. Alsof je volgend jaar niet naar Dubai op vakantie gaat omdat dit jaar je abonnement op de Donald Duck drie tientjes duurder wordt (zijn dit vergelijkingen die iemand als Angela de Jong snapt?, red.).

AdJ: En diezelfde Belastingdienst moet er dan voor zorgen dat het straks wel goed komt, via weer nieuwe regeltjes? Mag ik even smalend lachen?

GS: En diezelfde Angela de Jong heeft hier nu een gepeperde mening over? Mogen wij even smalend lachen?

AdJ: En dan is er nog het Economisch Instituut voor de Bouw, toch niet de minste, dat zegt dat het onzin is dat huizenprijzen door de afschaffing dalen.

GS: Wat. Een lobbyclub voor de bouw die tegen het afschaffen voor een subsidie op huizenbezit- en verbouwing is? Mogen wij even smalend lachen?

AdJ: Dus ik zou zeggen: poot stijf houden, beste VVD, met die hypotheekrenteaftrek. Tot er duidelijkheid is en alles tot in de puntjes geregeld is.

GS: Poot stijf houden VVD. LOL. De VVD waar de hypotheekrenteaftrek stond als een huis, de VVD die geen cent meer naar de Grieken wilde, de VVD die niet in de regering wilde na de vorige verkiezingen, die VVD? Die gaat zijn poot stijf houden? Het smalen gaat nog even door hier.

AdJ: Ik heb echt geen zin om straks als brave burger buiten mijn schuld om in de ellende te zitten, zoals bijvoorbeeld de toeslagenouders is overkomen.

GS: Welja. De toeslagenouders. Leefde Angela de Jong nog maar, die had vast een smalende column geschreven over iemand die huizenbezitters die wellicht stapsgewijs in een aantal jaren minder belastingkorting krijgen, vergeleek met mensen die willens en wetens kapot zijn gemaakt door de overheid.