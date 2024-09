In Gordons docusoap zat het leukste verjaardagsfeest dat ik ooit heb gezien

Eigenlijk zou de nieuwe docusoap van Gordon zonder enige moeite op primetime van NPO 1 passen. Het heet Dit ben ik: Gordon en het is een schitterend document waarin de opkomst en het leven van een A-artiest in al zijn prachtige facetten te zien is. En tegelijk is het een teken dat drank en drugs helemaal niks kapot kunnen maken.

Wat ooit de beste zanger van Nederland was, de beste presentator van Nederland en een groot komisch talent, duwt in die docusoap zijn hoofd tussen een stel nepborsten van een meisje van plezier op een jacht in Dubai, op het allerleukste verjaardagsfeestje dat ik ooit heb gezien. Komisch! Hij vraagt zijn Sri Lankaanse butler netjes om zijn bril, sleutels en koffie, en deelt absoluut geen sneren uit aan zijn Brabantse collega, die veel minder succesvol en minder normaal is.

Hij vertelt het ene moment dat hij het zo heerlijk vindt om in Dubai geheel anoniem naar de supermarkt te kunnen gaan, om het andere moment met een bos bleekselderij in zijn handen keihard te gaan staan zingen op de groenteafdeling in diezelfde supermarkt. Lachen toch! Om nog maar te zwijgen over de openhartige ontboezemingen over zijn seksleven op zijn 56ste en het op respectvolle wijze reflecteren op alles en iedereen die niet automatisch meegaat in de riedel hoe geweldig hij is. En dat noem je logischerwijs Dit ben ik: Gordon. PRACHTIG.