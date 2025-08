Er is deze week natuurlijk maar één onderwerp en dat is de clash bij de Oranjezomer tussen Victor Vlam en Gordon, die escaleerde tot een ruzie tussen Victor Vlam en Gordon en Bram Moszkowicz. Gordon zei iets over Victor en toen zei Victor iets over Gordon, waarna Bram Moszzskowiczs iets zei over Victor, en daarna zei Victor iets over Bram en toen zei Bram daar weer iets over en Gordon ook en toen werd het gelukkig uitgebreid nabeschouwd in Shownieuws. Vandaag zagen we ook nog een plaatje van Gordon die doet alsof hij Victor Vlam in zijn rug schiet en nou willen natuurlijk nog maar één ding weten: wat vindt Lale Gül hiervan? Nou. Niks dus. Ze heeft een of andere Eus-achtige column over Gaza naar de T. gestuurd. Wegkijken noemen we dat. Laf.