Niet voor het eerst moeten we voor een ongemakkelijk doch belangrijk gesprek zijn bij: Bar Laat Eva Goedemorgen Nederland Carrie op Vrijdag De Sociëteit De Politieke Vrijdag Tijs van den Brink op zaterdagavond VI. Sinds 7 oktober zijn er eigenlijk drie kampen, en op de een of andere manier zitten die bij de NPO zelden met elkaar aan tafel. Je hebt: de Derksens, die gelijk na het jihadistische bloedbad riepen dat 'de Joden het ook wel een beetje aan zichzelf te danken hebben', en in de dagen daarna in één moeite door gingen naar 'genocide' (eigenlijk al voor er überhaupt een tegenreactie was geweest). Daartegenover twee kampen die Israël wel een warm hart toedragen: de Netanyisten en de proportionalisten (betekenis mag u helemaal zelf invullen). Ongemakkelijk, gekmakend, maar desalniettemin boeiend gesprek dat beslist het kijken waard is.