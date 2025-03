Wat Yarden Bibas is overkomen, zou niemand ooit moeten overkomen. Of nu ja, overkomen - het werd hem aangedaan. Op 7 oktober 2023 gijzelde Hamas hem en zijn gezin - echtgenote Shiri, zoons Ariel (destijds 4) en Kfir (destijds 9 maanden). Yarden is inmiddels terug, maar zonder hen: Hamas vermoordde zijn vrouw en kinderen (en vertelde hem ten onrechte dat de IDF hier verantwoordelijk voor was). Alsof het aller-, allerergste niet nog erger kon, gijzelde Hamas op 7 oktober ook Yardens beste vriend, en zit die tot de dag van vandaag ergens onder de grond in Gaza. Hartverscheurend segment uit het Amerikaanse 60 minutes van gisteren, waarin hij over dit alles vertelt, en een oproep doet aan president Trump.